Zwischen Aalen-Goldshöfe und Westhausen ist am Samstag wegen eines Schadens an der Oberleitung ein Zug der Riesbahn evakuiert worden. Außerdem war ein Baum auf die Gleise gestürzt.

Die Gleise zwischen Aalen-Goldshöfe und Bopfingen (Ostalbkreis) sind nach zwei Schäden am Samstag wieder frei. Das bestätigte ein Sprecher des Zugbetreibers Go Ahead. Am Samstagnachmittag war ein Zug der Riesbahn wegen eines Schadens an der Oberleitung nahe dem Bahnhof Goldshöfe auf freier Strecke liegengeblieben. 100 Reisende mussten aus der Bahn evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Ast geriet auf Oberleitung - Riesbahn evakuiert

Nach ersten Informationen war ein Ast in die Oberleitung gestürzt. Ob der Grund das Unwetter auf der Ostalb war, ist noch nicht klar. Der Zug sei etwa gegen 16 Uhr 30 liegen geblieben, so ein Sprecher der Bundespolizei. Gute zwei Stunden später habe die Evakuierung begonnen und sei um 19 Uhr 30 abgeschlossen gewesen.

Dieser Vorgang dauere deswegen so lang, weil zunächst geprüft werden muss, ob der Zug nicht in absehbarer Zeit weiterfahren kann, so der Sprecher. Darüber hinaus sei es auf freier Strecke nicht leicht, alle Fahrgäste sicher aus dem Zug zu bringen.

Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei kümmerten sich um die gestrandeten Fahrgäste der liegengebliebenen Riesbahn. Sie kamen zunächst in einem Schützenhaus unter. onw-imgages / Jason Tschepljakow

100 Fahrgäste der Riesbahn in Schützenhaus untergebracht

Die 100 Passagiere seien von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten aus dem Zug worden und seien zunächst in einem Schützenhaus untergekommen. Später konnten sie mit einem Schienenersatzverkehr weiterreisen, hieß es.

Baum stürzte auf Gleise der Riesbahn

Etwa im selben Zeitraum sei wegen des Sturms ein Baum auf die Gleise der Riesbahn gestürzt, so der Sprecher von Go Ahead. Die Reparatur und die Räumung der Gleise haben demnach bis zum frühen Sonntagnachmittag gedauert. Fahrgäste seien zwischen Bopfingen und Aalen mit Bussen oder Taxis transportiert worden. Die Zugstrecke sei inzwischen wieder befahrbar.