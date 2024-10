Mann wehrt sich gegen Kontrolle - Polizei schießt auf Auto

per Mail teilen

In Heubach haben zwei Polizisten auf das Auto eines flüchtenden Mannes geschossen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 23-Jährige einen der Beamten mit dem Auto erfasst.

Die Kontrolle eines 23-jährigen Autofahrers ist am Freitagabend in Heubach (Ostalbkreis) völlig aus dem Ruder gelaufen. Wie die Polizei mitteilte, floh der Fahrer zwei Mal vor den Beamten. Dabei raste er mehrfach mit seinem Wagen auf die Beamten zu. Beide Polizisten schossen laut Polizei auf die Reifen des Autos, um eine weitere Flucht zu verhindern.

Anlass für die Kontrolle war ein Anruf einer Frau am Freitag gegen 22:30 Uhr. Sie gab laut Polizei an, der Autofahrer habe sie und ihre Freundinnen verfolgt. Eine Streife wollte den Mann kontrollieren und traf ihn auf dem Parkplatz eines Supermarktes an.

Autofahrer nimmt Polizisten auf die Motorhaube

Wie die Polizei berichtet, wollte einer der Polizisten aussteigen. Der 23-Jährige sei aber gegen die Beifahrertür des Streifenwagens gefahren. Als es dem Beamten schließlich gelang, auszusteigen, sei der junge Fahrer auf ihn zugefahren und habe ihn auf die Motorhaube geladen. Nach ein paar Metern sei der Polizist auf die Straße gestürzt. Der 23-Jährige floh.

Zweiter Kontrollversuch: Polizisten schießen

Bei einem zweiten Kontrollversuch fuhr der Autofahrer auf die beiden Beamten zu. Sie haben laut Mitteilung nur durch einen Sprung zu Seite verhindern können, dass sie vom Auto erfasst wurden. Eine erneute Flucht wollten sie demnach durch Schüsse auf die Reifen des Wagens verhindern. Der 23-Jährige konnte aber wieder fliehen.

Die Polizei fand das Auto schließlich auf dem Hof einer Firma in Heubach, der junge Mann war ganz in der Nähe. Bei ihm wurden 1,7 Promille Alkohol im Atem festgestellt. Einen Führerschein besaß er nicht. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann. Es wird auch untersucht, ob die Schüsse notwendig waren. Ob das Auto getroffen wurde, ist noch unklar.