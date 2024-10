Die Polizei hat in der Nacht in Stuttgart einen Schuss abgegeben. Dadurch seien eine 20-Jährige und ein Polizist verletzt worden. Die Frau habe die Einsatzkräfte zuvor bedroht.

In Stuttgart-Süd hat es in der Nacht auf Donnerstag einen Einsatz gegeben, in dessen Verlauf ein Polizist einen Schuss abgegeben hat. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen mit. Demnach seien Einsatzkräfte wegen eines Beziehungsstreits in ein Mehrfamilienhaus gerufen worden. Eine 20-Jährige sei vor Ort aus der Wohnung ins Treppenhaus gegangen und "bedrohte die Einsatzkräfte unvermittelt mit einem Messer", so die Mitteilung. "Infolge der Bedrohungssituation" habe einer der Beamten einen Schuss abgegeben.

Durch den Schuss sei die 20-Jährige verletzt worden, Lebensgefahr bestehe nicht mehr. Auch ein Polizist sei durch den Schuss an der Hand verletzt worden. Den Angaben zufolge übernimmt das Landeskriminalamt die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs.