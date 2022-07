Schwörmontag in Ulm: Tausende beim "Nabada" an und in der Donau

Das Wetter ist perfekt, die Stimmung auch: Tausende sind unterwegs, um Schwörmontag in Ulm zu feiern. Das Nabada klingt langsam aus, bald ist die Zeit für die Riesenparty, die sich über die ganze Stadt erstreckt.

Tausende sind auf der Donau auf Booten und Flößen, und Abertausende sitzen an den Ufern in Ulm und Neu-Ulm. Die Themenboote sind unterwegs - unter anderem das "Sorgenkarussell". Zu sehen sind die Themen, die Sorgenkinder dieser Zeit: Toilettenpapier, Impfen und Corona gehören zu den Schlagworten, die an kleinen Schildern hängen.

Viele Boote und wenig Donau zu sehen: Das Nabada 2022 ist der Kracher! SWR Michael Binder

Schwörmontag in Ulm - Freude und Krise nah beieinander

"Ulm schunkelt wieder" - das ist der Slogan der Musikkappelle Einsingen. Alle freuen sich, dass so vieles wieder möglich ist. Die Inflation schlägt zu, so ist zu lesen. Damit es nicht ganz krass wird, kommt auf einem weiteren Themenboot ein origineller Vorschlag: Die "Bierpreisbremse".

Statt eines Riesenrades hat der CVJM Ulm ein "Krisenrad" auf seinem Themenschiff. Welche Krise soll's denn sein? Das fragen die Leute vom CVJM, zur Wahl stehen die Klimakrise, die Finanzkrise, die Flüchtlingskrise.

Trotz der Krisen, die im Mittelpunkt stehen: Die Stimmung ist ausgelassen, fröhlich. Es wird nass gespritzt, was das Zeug hält, beziehungsweise, was der Wassereimer so hergibt. Und für all das ist auch reichlich Zeit: Die Fließgeschwindigkeit der Donau ist langsam, fast zäh. Da muss man schon mit den Paddeln nachhelfen.

Schwörwoche in Ulm - Finale mit dem Fischerstechen

Nächstes Wochenende dann geht es weiter mit dem Fischerstechen auf der Donau, dem traditionellen Lanzenkampf der Ulmer Zünfte. Das Fischerstechen findet zwei Mal statt, nämlich am 24. und 31. Juli - erstmals wieder nach fünf Jahren! Eine Art Vorbote des Fischerstechens ist der Tanz der Zunftmitglieder der Donaufischer in historischen Kostümen, der an diesem Montag unmittelbar nach der Schwörrede auf dem Ulmer Weinhof aufgeführt wurde.