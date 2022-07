Nach drei Jahren endlich wieder Nabada: Alle Infos zum Schwörmontag in Ulm

In Ulm wird am 18. Juli der Schwörmontag nach zwei Jahren wieder so gefeiert wie zuletzt 2019. Am Vormittag mit der Schwörrede, am Nachmittag mit dem Nabada, dem Umzug auf der Donau.

Die Stadt Ulm hat Sorge. Am Schwörmontag soll es heiß werden. Laut Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) werden Temperaturen von weit über 30 Grad erwartet. Allen Feiernden rät er deshalb dringend, eine Kopfbedeckung zu tragen und genug zu trinken. Die Freude ist groß bei Ulms Stadtoberhaupt. "Wir freuen uns alle sehr, dass in Ulm endlich wieder gefeiert wird", sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz zum Schwörmontag in Ulm.

Wie Michael Schwender dem SWR sagte, seien diesmal besonders auch die hitzebedingten Regeln zu beachten. Wer sich außerhalb des Wassers aufhalte, sollte eine Kopfbedeckung tragen, so Schwender. Im Wasser sei ein Neoprenanzug zu empfehlen, weil die Wassertemperatur in der Donau nie über 16 Grad steige. Weil im Fluss und am Ufer viel Holz und teilweise auch Scherben rumliegen, empfiehlt Schwender feste Badeschuhe. Durch die Trockenheit der vergangenen Tage geht er von einem sehr niedrigen Wasserstand aus.

Der erste Höhepunkt am Schwörmontag ist die Schwörfeier auf dem Weinhof, bei der Czisch auf die Stadtpolitik des vergangenen Jahres zurückschauen wird. Am Ende legt er dann den traditionellen Schwur ab, "Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein". Zu der Feier werden tausende Besucherinnen und Besucher erwartet. Auf der Liste der Prominenten steht diesmal auch der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl. Die Feier wird live auf der Homepage der Stadt Ulm übertragen.

Der Schwörmontag soll 2022 wieder in vollem Umfang stattfinden, auch das traditionelle Nabada auf der Donau. (Archivbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Am Nachmittag steht ab 16 Uhr auch wieder der Umzug auf der Donau, das sogenannte Nabada, auf dem Programm. Laut Organisationsleiter Michael Schwender werden 14 Themen-, sieben Musikboote und tausende wilde Nabaderinnen und Nabader mit selbstgebauten Booten und Flößen die Donau runterschippern. Während der Feierei ist der Donauradweg auf beiden Seiten des Flusses für Radfahrer gesperrt. Auch Autofahrer können nicht über die Herd- und Gänstorbrücke fahren.

In den vergangenen zwei Jahren konnte die Schwörfeier nur eingeschränkt stattfinden. Das Nabada fiel komplett aus. Das Spektakel auf der Donau wird in einem Livestream auf swr.de/Ulm und auf facebook übertragen.

Regeln zum Nabada 1. Boote und sonstige Schwimmkörper dürfen weder zu größeren Verbänden zusammengebunden, noch motorisiert sein. 2. Kinder dürfen nur mit Schwimmhilfen und in Begleitung Erwachsener teilnehmen. 3. Jegliche Art von Spritzereien in die Zuschauer und das Werfen wassergefüllter Tüten und Ballons ist untersagt. 4. Bitte nicht von den Brücken ins Wasser springen. Sie gefährden sich und andere. 5. Alkoholgenuss erhöht die Gefahr auf dem Wasser, also bitte erst nach dem Nabada feiern. 6. Bei aufkommendem Gewitter sind die Donau und der direkte Uferbereich sofort zu verlassen. Es ist bei Gewitter gefährlich, Schutz unter Bäumen zu suchen. 7. Jegliche Form von Werbung auf dem Wasser und im Veranstaltungsbereich ist unzulässig. 8. Beschallungsanlagen sind weder auf dem Wasser noch an den Ufern zugelassen. 9. Technische Schwimmhilfen und schwimmende Konstruktionen sind auf der Donau nach dem Nabada wieder zu entfernen und mitzunehmen. (Quelle: Stadt Ulm)

Am Abend des Schwörmontags wird bei Live-Musik in den Gassen der Stadt und in der Friedrichsau bis in die Nacht weitergefeiert. Dazu werden Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Region erwartet. Corona-Regeln gibt es bei den Feierlichkeiten keine. Oberbürgermeister Gunter Czisch appelliert jedoch an die Eigenverantwortung der Feiernden.