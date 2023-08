Nachdem die Bauarbeiten der Linie 1 abgeschlossen sind, wollen die SWU künftig zu den SSV-Heimspielen mehr Straßenbahnen einsetzen. So sollen alle Fans rechtzeitig ins Donaustadion kommen.

Mehr Fahrten und größere Bahnen für die Heimspiele des SSV Ulm

Zwei Stunden vor den Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball sollen zusätzliche Straßenbahnfahrten beginnen. Das teilten die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm am Dienstag mit. Die Bahnen starten an der Haltestelle am Park-and-Ride-Platz am Kuhberg, halten unter anderem am Hauptbahnhof und enden am Donaustadion.

Die besonders gekennzeichneten Bahnen fahren zeitlich versetzt zum üblichen Fahrplan und haben zum Teil Platz für bis zu 500 Personen pro Zug. Damit alle rechtzeitig zum Stadion kommen, sollen Fans vor allem diese "Verstärkerfahrten" nutzen, bitten die SWU.

Bauarbeiten der Linie 1 werden planmäßig abgeschlossen

Bei den vergangenen Heimspielen wurde den Fans zur Anfahrt mit dem Auto geraten, weil die Linie 1 wegen Bauarbeiten ausfiel. Diese sollen rechtzeitig zum 1. September auf der ganzen Linie abgeschlossen werden, bestätigte ein SWU-Sprecher auf SWR-Anfrage.

Als Fahrkarte gilt die Eintrittskarte zum Heimspiel: ab 9 Uhr im ganzen DING-Gebiet. Das nächste Ulmer Heimspiel ist am kommenden Samstag, den 2. September, gegen Lübeck.