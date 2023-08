SSV Ulm vor der Profifußball-Rückkehr: "Vorfreude unermesslich"

Der SSV Ulm 1846 Fußball kehrt nach 22 Jahren in den Profifußball zurück. Vor dem Spiel gegen den 1. FC Saarbrücken hat SWR Sport mit Trainer und Kapitän gesprochen.

Es kribbelt bei den Fußballern des SSV Ulm. Das ist vor dem Saisonauftakt in der 3. Liga gegen den 1. FC Saarbrücken (Sonntag, 13:30 Uhr) deutlich zu spüren.

Trainer Thomas Wörle sieht seine Elf gegen die Saarländer in der Außenseiterrolle. "Am Sonntag wird von uns alles abverlangt. Und nur, wenn wir alles bringen, haben wir überhaupt eine Chance gegen einen starken Gegner, einen Favoriten auf den Aufstieg", sagte der 41-Jährige, der die Spatzen in der vergangenen Saison souverän zur Meisterschaft in der Regionalliga Südwest geführt hatte.

Kampflos ergeben wollen sich Wörle und sein Team freilich nicht. Auch dank der euphorischen Unterstützung von den Rängen rechnet sich der Trainer etwas aus: "Wir werden da sein, mit unseren Fans im Rücken. Wir freuen uns einfach richtig auf dieses Spiel."

Reichert: "Fußball bleibt Fußball"

Auch Kapitän Johannes Reichert fiebert dem Spiel im Donaustadion entgegen. "Als Spieler verändert sich gar nicht so viel. Aber als Mensch ist die Vorfreude unermesslich", sagte der 32-Jährige, der bis auf ein zweijähriges Intermezzo beim 1. FC Kaiserslautern II (2014 bis 2016) schon seit 1996 die Schuhe für die Spatzen schnürt.

Grund für große Veränderungen sieht der Innenverteidiger nicht. "Fußball bleibt Fußball. Wir werden da nicht so viel verändern im Vergleich zur letzten Saison. Da sind wir voll in unserem Tunnel als Spieler", sagte Reichert. Doch natürlich sei es jetzt etwas besonderes, in der 3. Liga zu spielen: "Weil wir so lange drauf hingefiebert haben."

Reichert schon als Kind auf der Ulmer Tribüne

Als Kind verfolgte Reichert einst die großen Zeiten des SSV inklusive des Aufstiegs in die Bundesliga von der Stehplatztribüne aus. Jetzt ist er live mit dabei, wenn der SSV Ulm 1846 Fußball in den Profifußball zurückkehrt und ein neues Kapitel schreibt.