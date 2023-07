per Mail teilen

Vor Saisonbeginn gibt es für den SSV Ulm 1846 Fußball im Donaustadion noch einige Baustellen. Aber nicht nur dort: Vor dem Stadion halten Gleisarbeiten Stadt und Verein auf Trab.

Vor dem ersten Heimspiel des SSV Ulm 1846 Fußball in der 3. Liga am 6. August gegen den 1. FC Saarbrücken gibt es noch einiges für den Verein zu tun. Das Donaustadion muss an vielen Stellen umgebaut werden. Die Verantwortlichen wollen trotz des strammen Zeitplans rechtzeitig fertig werden.

Beschallungsanlage, Videotechnik und Arbeiten am Flutlicht im Donaustadion

Um die Lizenzbedingungen der 3. Liga zu erfüllen, müssen bis zum ersten Saisonspiel noch die Beschallungsanlage am Stadion, die Videotechnik zur Überwachung der Zuschauer, die Mannschaftskabinen sowie die Flutlichter erneuert werden. "Wir haben noch ein paar Hausaufgaben im Stadion zu machen. Die Bauarbeiten laufen noch, aber das kriegen wir bis nächste Woche Sonntag hin", so Vorstand Markus Thiele.

Dieses Zelt soll an Heimspielen des SSV Ulm 1846 Fußball künftig Platz für 350 VIP-Gäste bieten. Mitte der Rückrunde soll laut Markus Thiele ein neuer, fester VIP-Bereich in die Haupttribüne integriert werden und das Zelt ersetzen. SWR

Business-Bereich beim SSV Ulm 1846 Fußball: ab der Rückrunde ein Neubau

Ein neues VIP-Zelt gegenüber des Donaustadions soll künftig die "VIP-Box" an der Haupttribüne ersetzen, bis ein Business-Bereich gebaut wird. Eine Baugenehmigung sei bereits mit der Stadt Ulm in enger Absprache. Der Bau des neuen Business-Bereichs soll laut Vorstand Markus Thiele im Laufe der Rückrunde fertiggestellt werden und wie das Zelt 350 Gästen Platz bieten. Je nach Auslastung soll der Bereich auch auf 500 Plätze erweitert werden können.

Gleisarbeiten: SSV Ulm 1846 und Stadt befürchten Verkehrschaos

Eine weitere Baustelle gibt es aktuell vor dem Donaustadion: Die Gleisarbeiten an der Straßenbahnlinie 1. Stadt und Verein fürchten deshalb zum ersten Heimspiel ein Verkehrschaos rund um das Donaustadion. Die Stadt und der SSV Ulm 1846 Fußball bitten Fans in einer Mitteilung "ausnahmsweise mit dem Auto oder dem Fahrrad" zum Spiel anzureisen.

Die Gleisarbeiten an der Straßenbahnlinie 1 in Richtung Donaustadion sollen Ende August abgeschlossen sein. SWR

Weitere Parkfläche am Volksfestplatz

"Es wird nicht leichter durch die Umbaumaßnahmen, deshalb ist es definitiv sinnvoll, wenn man rechtzeitig anreist und Fahrgemeinschaften bildet", so Markus Thiele. Neben Parkplätzen an der Messehalle steht auch der Volksfestplatz zur Verfügung. Ein Parkticket kostet laut Stadt fünf Euro. Radfahrer sollen das Gebiet rund um das Donaustadion am Spieltag laut Verein "großräumig umfahren".