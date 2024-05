Der letzte Schritt: SSV Ulm will Durchmarsch gegen Viktoria Köln perfekt machen

per Mail teilen

Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm empfängt am 36. Spieltag der 3. Liga Viktoria Köln und kann den Aufstieg klarmachen. Der SWR zeigt das Spiel live im TV, auf Youtube und auf SWR.de/sport.

Der SSV Ulm ist noch einen Sieg von der Sensation entfernt. Gelingt dem Team von Trainer Thomas Wörle am Samstag ab 14 Uhr ein Erfolg gegen Viktoria Köln, kann das Team nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden und spielt in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga.

TV-Tipp: Ulm empfängt Köln Am 36. Spieltag der 3. Liga trifft der SSV Ulm 1846 Fußball auf Viktoria Köln. SWR Sport zeigt die Partie am 04. Mai ab 14 Uhr live im TV, im Stream und auf YouTube.

Wörle: Ulm braucht den Mix

"Für uns wird es darum gehen, dass wir einen tollen Mix haben aus Vorfreude und Anspannung", sagte Wörle vor dem Spiel. "Wir wollen natürlich alles versuchen, hier zu Hause, in unserem Stadion, in unserer Stadt, vor unseren Fans, wo wir einfach eine Macht sind."

Ein Selbstläufer wird das Spiel gegen die Rheinländer aus Wörles Sicht aber nicht. Die Viktoria belegt aktuell Rang zwölf, ist für den Ulmer Coach aber ein extrem ambitionierter Gegner. In der Vorrunde gewann der SSV mit 3:1 in Köln und kletterte durch den Sieg im Dezember auf Rang drei.

Aufstieg des SSV Ulm wäre "ein Wunder"

Drei Tage nach der überraschenden Niederlage im Verbandspokal-Halbfinale bei der SG Sonnenhof Großaspach können die Spatzen den Durchmarsch von der vierten in die 2. Liga perfekt machen. Im vergangenen Jahr war das bereits der SV Elversberg gelungen, die in der aktuellen Saison einen Mittelfeldplatz in der 2. Liga belegt.

Für Kapitän Johannes Reichert wäre der Aufstieg ein "absolutes Wunder", wie er zuletzt gesagt hatte. Spätestens seit dem Dreier beim SC Freiburg II haben die Spatzen die Tür zur 2. Liga weit aufgestoßen. Ein Sieg gegen Köln wäre die Krönung einer bemerkenswerten Saison.