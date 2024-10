per Mail teilen

Der SSV Ulm empfängt den ungeschlagenen Karlsruher SC und Trainer Thomas Wörle spricht voll des Lobes von den Badenern und ihrem Trainer. Wörle hingegen muss auf zwei wichtige Spieler verzichten.

Ulm-Trainer Thomas Wörle ist anzumerken, wie sehr er sich auf das Duell mit dem Karlsruher SC (20.10., 13:30 Uhr, im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de) freut. "Es ist ein Baden-Württemberg-Duell, ausverkauftes Donaustadion, überragend." Außerdem zählt der KSC, aktuell Tabellenvierter, für ihn zu den Topteams der Liga. "Sie verfügen über eine außergewöhnlich gute Offensive, die zweitbeste Offensive der Liga, das ist eine sehr gewachsene, reife Truppe." Wörle, der mit seinen Ulmern auf Rang 14 steht, erwartet deshalb ein emotionales, intensives und umkämpftes Spiel.

Wörle lobt Trainerkollegen Eichner

Nur lobende Worte findet Wörle für seinen Trainerkollegen Christian Eichner. "Er macht offensichtlich einen guten Job. Der KSC ist immer mehr gewachsen, sie sind kurz davor, um den Aufstieg in die erste Liga zu kämpfen." Ihm imponiert, wie eingespielt die Mannschaft sei und wie kontinuierlich Eichner sein Team weiterentwickelt habe.

Ulm muss auf zwei Stützen verzichten

Was ihm vor dem Heimspiel ungelegen kommt, sind die Ausfälle der Führungsspieler Johannes Reichert (Knie-OP) und Christian Ortag (Schlüsselbein-OP). "Sie sind beide absolute Stützen, auf und außerhalb des Platzes. Aber für uns gilt es, mit der Situation umzugehen. Wir gehen unsern Weg weiter." Die Ulmer kamen nicht gut in die Saison, haben in den ersten fünf Spielen nur einen Punkt geholt. Zuletzt konnten sie aber zwei von drei Partien gewinnen. Gegen den Karlsruher SC soll dieser positive Trend fortgeführt werden.