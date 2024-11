per Mail teilen

Im Heimspiel am Sonntag sei der Fußball-Zweitligist Karlsruher SC gegen den SC Preußen Münster in guten Händen, sagte KSC-Trainer, Christian Eichner. Er selbst wird wegen einer Roten Karte fehlen.

In den letzten Spielen ging der Karlsruher SC leer aus. Am Sonntag soll es nach Trainer Christian Eichner endlich wieder drei Punkte geben. Der noch leicht hustende KSC Trainer spornte seine Mannschaft an die Heimpartie gegen SC Preußen Münster "mit aller Macht auf unsere Seite zu ziehen." Ein Sieg sei auch deswegen wichtig, damit die Position des KSC im oberen Drittel der Tabelle gefestigt werde.

KSC gegen Münster: Mannschaft in guten Händen

Obwohl Christian Eichner wegen einer Rotsperre nicht auf der Bank sitzen wird, sieht er seine Mannschaft in guten Händen. Durch Co-Trainer Zlatan Bajramovic. Der KSC-Cheftrainer hatte bei der 1:2-Niederlage gegen Hannover letzte Woche nach der Partie protestierend und gestikulierend auf Schiedsrichter Richard Hempel eingeredet.

Daraufhin zog dieser die rote Karte. Das Urteil ist bereits rechtskräftig. Christian Eichner darf sich bei der nächsten Partie ab einer halbe Stunde vor Spielbeginn und eine halbe Stunde bis nach Abpfiff weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.

Tabellen Fünfter gegen den 14. Platz

Preußen Münster ist aktuell auf dem 14. Platz in der Tabelle. Allerdings hat der Verein sein letztes Spiel gegen den Tabellen dritten, Fortuna Düsseldorf, gewonnen. Der KSC erwartet fast 30.000 Fans im Stadion, was damit fast ausverkauft ist.