Nach Rückstand: Ulm holt einen Punkt in Duisburg

Zum Auftakt des vierten Spieltags in der 3. Liga hat der SSV Ulm unentschieden beim MSV Duisburg gespielt. Das Team von Thomas Wörle klettert damit vorerst auf den neunten Tabellenplatz.

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat beim bislang sieglosen MSV Duisburg 1:1 (1:1) gespielt. Sebastian Mai brachte Duisburg in der 24. Minute in Führung, Bastian Allgeier gelang zehn Minuten später der Ausgleich.

Nach dem 1:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld, dem ersten Triumph im Profifußball seit 22 Jahren, begannen die Ulmer in Duisburg mit Problemen. Die Hausherren pressten hoch und brachten die Spatzen in den Anfangsminuten immer wieder in Bedrängnis. Nach knapp einer Viertelstunde hatte der MSV dann die erste große Chance zur Führung, aber Girth knallte seinen Volleyschuss aus kurzer Distanz gegen die Latte (13.).

Allgeier trifft nach Rückstand zum 1:1-Ausgleich

In der 24. Minute nutzten die Duisburger dann ihre Überlegenheit: Mai köpfte nach einer Ecke von Pusch zum 1:0 für die Hausherren ein. Die Ulmer aber ließen nach dem Rückstand nicht die Köpfe hängen und stürmten mit viel Tempo nach vorne. Zehn Minuten nach dem Gegentor fanden die Spatzen die richtige Antwort: Bei einem Einwurf stand Allgeier unbewacht am zweiten Pfosten und schob den Ball locker zum 1:1-Ausgleich (34.) über die Linie. Dabei blieb es auch bis zur Pause.

Zweite Halbzeit auf Augenhöhe

SSV-Coach Wörle schickte sein Team unverändert in die zweite Halbzeit. Die gestaltete sich zunächst ausgeglichen, ohne große Torchancen auf beiden Seiten. Nach gut einer Stunde machte Ulm dann mehr fürs Spiel und erarbeitete sich eine leichte Überlegenheit. Duisburg lauerte auf Konter.

Die Schlussphase gehörte dem Aufsteiger aus Ulm. In der 89. Minute versuchte es Maier aus der Distanz, aber sein Schuss aus rund 18 Metern aus halbrechter Position ging etwa einen halben Meter am Tor vorbei. So bliebt es beim 1:1-Unentschieden. Mit fünf Punkten aus vier Spielen steht Ulm, zumindest über Nacht, auf dem neunten Tabellenrang, Duisburg ist 16.

Nächsten Samstag (2.9./14 Uhr) empfangen die Ulmer den VfB Lübeck zum Duell der Aufsteiger, Duisburg muss einen Tag später bei Jahn Regensburg ran (16:30 Uhr).