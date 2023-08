Maier schießt Ulm zu historischem Sieg gegen Arminia Bielefeld

Der SSV Ulm hat seinen ersten Sieg in der neuen Drittliga-Saison gefeiert. Ein Ereignis, auf das der Verein und die Ulmer Fans lange warten mussten.

22 Jahre lang gab es keinen Liga-Sieg des SSV Ulm im Profifußball. Am Dienstagabend hatte das Warten ein Ende. Das Team von Trainer Thomas Wörle bezwang den Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit 1:0 (1:0) und ließ sich im Anschluss gebührend von seinen Fans feiern.

Für die erste Torannäherung der Partie zeigte sich der Gast aus Bielefeld verantwortlich. Nicklas Shipnoski, Neuzugang von Fortuna Düsseldorf, setzte einen Kopfball in der 4. Minute über das Tor der Ulmer. In der Folge war das Spiel durch viele Zweikämpfe geprägt, spielerische Highlights blitzten nur selten auf. Einen Schuss von Merveille Biankadi parierte Ulms Schlussmann Christian Ortag ohne Probleme (10. Minute), ein mutiger Schuss von SSV-Mittelfeldspieler Max Brandt verfehlte das Bielefelder Tor deutlich (23.).

Ulm wird mutiger und belohnt sich

Mit zunehmender Spieldauer trauten sich die Ulmer immer mehr zu. In der 31. Minute setzte Nicolas Jann zu einem sehenswerten Dribbling an und scheiterte mit seinem guten Schuss an Arminia-Keeper Jonas Kersken. In der 43. Minute durften die Spatzen dann jubeln: Lucas Röser legte einen Ball in den Rückraum ab, den Philipp Maier mit einem platzierten Schuss ins rechte Eck zum 1:0 verwandelte. Mit dieser Führung ging es für die Ulmer in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel stand mehrfach SSV-Stürmer Lucas Röser im Mittelpunkt. Erst scheiterte er mit einem Schuss an Jonas Kersken (49.), zwei Minuten später legte er sich im Duell mit dem Bielefelder Keeper den Ball zu weit vor (51.) und wiederum nur vier Minuten später verpasste der Angreifer eine scharfe Hereingabe nur knapp.

Ulm siegt verdient gegen Bielefeld

Vor knapp 10.000 Fans hatte Ulm nach der Führung mehr Spielanteile und war dem zweiten Treffer näher als die Arminia dem Ausgleich. Nach einer Stunde hatte Leonardo Scienza zwei gute Möglichkeiten für Ulm, verpasste das Tor sowohl per Volley als auch per Kopfball knapp. Von Bielefeld ging kaum offensive Gefahr aus, erst in den Schlussminuten wurde es nochmal gefährlich. So zum Beispiel beim Kopfball von Fabian Klos, den Christian Ortag über die Latte lenken konnte (87.). Oder beim Volley von Gerrit Gohlke, der aus kurzer Distanz sein Ziel verfehlte (89.). Bielefelds Henrik Koch sah noch die Gelb-Rote Karte (90.+3), Felix Higl verpasste noch knapp den zweiten Ulmer Treffer (90.+4). Danach war es vollbracht.

Der SSV Ulm 1846 Fußball siegte am Ende verdient mit 1:0 gegen Arminia Bielefeld. Nach dem 1:1 gegen den 1. FC Saarbrücken zum Auftakt und der Last-Minute-Niederlage in Unterhaching feierte die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle den ersten Saisonsieg in der neuen Drittliga-Saison.