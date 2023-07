Schwörmontag in Ulm - mit der Schwörrede des Oberbürgermeisters, dem Nabada auf der Donau und der Feierei zum Ausklang. Wie der Tag gelaufen ist, lest ihr hier - von Maren Haring und Volker Wüst.

20:15 Uhr Danke fürs Mitlesen! Mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns für heute. Das SWR Studio Ulm wünscht euch noch einen schönen Schwörmontag!

20:06 Uhr So lief der Schwörmontag: Schwörrede, Nabada und Party Der Tag in Bildern: Das war der Ulmer Stadtfeiertag im Jahr 2023 Video herunterladen (84,7 MB | MP4) SWR-Reporter Markus Bayha bekommt während der Live-Schalte spontanen Besuch. So hat er den Tag erlebt: Video herunterladen (52,4 MB | MP4)

19:34 Uhr Viele Feiernde auch in der Stadt Die Innenstadt kommt auf Betriebstemperatur: Rund ums Ulmer Münster ist ordentlich was los - wenn auch weniger als sonst. Auch die Innenstadt kommt langsam auf Betriebstemperatur. SWR Verena Hussong Die Ulmer Innenstadt war trotz unsicherer Wetterlage am Abend des Schwörmontags gut besucht. SWR Peter Schmid

18:46 Uhr Friedrichsau füllt sich langsam - und ein Überraschungsgast am Schlagzeug Die Friedrichsau füllt sich langsam. SWR Torsten Blümke Nach dem Nabada ist vor dem Feiern. Trotz wechselhaftem Wetter füllt sich die Friedrichsau langsam. Und wenn ihr genau hinschaut, entdeckt ihr einen prominenten Schlagzeuger bei der IVECO-Bigband. Ist das etwa? Ja, es ist: Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch spontan bei der IVECO-Bigband am Schlagzeug. SWR Torsten Blümke

18:26 Uhr Weil's so schön war: Hier das Nabada nochmal anschauen Hier erfahrt ihr, wie das Nabada war, ihr könnt auch unseren Stream in aller Ruhe nochmal schauen... Video herunterladen (1558,2 MB | MP4) ...selbst dann, wenn die Luft raus ist. Die Luft ist raus: Nach dem Nabada in der 19 Grad kalten Donau heißt es jetzt erstmal aufwärmen. SWR Torsten Blümke

17:06 Uhr Ruhe in der Friedrichsau Viel Stimmung an und auf der Donau im Zentrum Ulms - Ruhe in der Friedrichsau. In den Ulmer Stadtpark kamen wenige Zuschauerinnen und Zuschauer - und auf der Donau waren zunächst nur Themenboote zu sehen. Der marode Steg über den Fluss war extra geöffnet worden. Doch der erwartete Andrang blieb aus. In der Ulmer Friedrichsau war der marode Steg über die Donau extra geöffnet worden. Doch anders als erwartet blieb hier, wohl wetterbedingt, der Andrang aus. SWR Markus Bayha

16:51 Uhr Ausblick aufs Nabada von einem besonderen Platz Einen der besten Zuschauerplätze beim Nabada haben die Mitarbeiter der Augenzentrums Eckert. Annette Mannes (links) ist die Standortleiterin. "Im Prinzip ist das der beste Ausblick auf die Donau. Jedes Jahr sind wir hier." Einen Premiumplatz beim Nabada haben Annettes Mannes (links) und ihr Team vom Augenzentrum Eckert in Neu-Ulm. SWR Peter Schmid

16:19 Uhr Volle Ufer und volle Donau beim Nabada Das Nabada hat begonnen - auf der Donau schippern langsam Themenschiffe und Musikboote zwischen tausenden "wilden Nabadern". Die sind teils mit einfachen Schlauchbooten unterwegs, teils mit aufwendig gestalteten Wasserfahrzeugen. Und das Einhorn darf auch in diesem Jahr nicht fehlen. Zwischendurch hat es auch mal geregnet, aber das hat der Stimmung keinen Abbruch getan. Themenboote, "wilde Nabader", das obligatorische Einhorn - die Zutaten für ein zünftiges Nabada stimmten. SWR

15:42 Uhr Kurz vor dem Start - bei Gewitter vom Wasser Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG sind am Schwörmontag auf dem Wasser und sorgen für die tausenden Nabader für Sicherheit. Sollte während des Wasserumzugs ein Gewitter aufziehen, sollten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer so schnell wie möglich von der Donau, sagte Oliver Bernsau von der DRLG. Bei Gefahr werden auch die Retterinnen und Retter an Land gehen, um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen. Die Boote der DLRG liegen am Schwörmontag am Donauufer bereit. SWR Monika Götz

14:57 Uhr Ufer und Brücken entlang der Donau füllen sich Die Herdbrücke ist ein optimaler Standort, das Nabada zu verfolgen - und deswegen schon früh besetzt. SWR Jürgen Klotz Sicherheitshalber mit Regenjacken ausgerüstet kommen immer mehr Zuschauerinnen und Zuschauer zur Donau. Am Ulmer und Neu-Ulmer Ufer sitzen schon einige Gäste, und auch auf der Herdbrücke postieren sich schon diejenigen, die einen guten Platz mit Aussicht aufs Nabada ergattern wollen. Das Ufer in Ulm wird eine Stunde vor Beginn des Nabada langsam voller. SWR Volker Wüst

14:26 Uhr Nabada findet statt Das Nabada findet statt. Das hat Oberbürgermeister Gunter Czisch soeben dem SWR mitgeteilt. Wegen der Gewitter hatte die Stadt lange überlegt, den traditionellen Wasserumzug auf der Donau abzusagen.

14:01 Uhr Münsterkletterer am Schwörmontag Ausgerechnet am Schwörmontag hat die Polizei zwei 19-Jährige gefasst, die aufs Ulmer Münster geklettert waren. Ein Zeuge hatte die beiden um 5:30 Uhr auf dem südlichen Münsterturm entdeckt. Sie wurden festgenommen, als sie abstiegen, so die Polizei. Zu dem Zeitpunkt war aber noch nicht klar, dass die Schwörrede im Münster stattfinden würde. Die Wettervorhersage sorgt am Nachmittags noch für Unsicherheit: Die Themenboote sind fertig, eine Absage des Nabada wegen Gewitters könnte es aber weiterhin geben. Nicht nur die Themenschiffe und die "wilden Nabader" sind bereit - auch der Ü-Wagen vom SWR steht für die Live-Übertragung des Nabada am Donauufer und wartet auf die Entscheidung der Stadt. SWR Jürgen Klotz

13:55 Uhr Entscheidung über Nabada am Nachmittag Die Stadt wartet so lange wie möglich mit einer Entscheidung über das Nabada. Um 14:30 Uhr soll bekannt gegeben werden, ob der Wasserumzug auf der Donau stattfinden kann. Unterdessen haben die ersten Regenschauer eingesetzt. Viele "wilde Nabader" sind schon entlang der Donau und der Iller unterwegs. Sollte das Nabada stattfinden, empfiehlt die Stadt dringend, einen Neoprenanzug zu tragen. Die aktuelle Wassertemperatur liegt bei 19 Grad. Der erste große Schauer kam am frühen Nachmittag runter. Die jungen Kapitäne und Kapitäninnen suchten unter einer Brücke Schutz. SWR Philipp Link-Ehnert

12:53 Uhr Ansage an "wilde Nabader" - Hagelgefahr Am Ufer der Iller gab es gerade eine Durchsage: Die "wilden Nabader" wurden gebeten, aktuell nicht mit ihren Schlauchbooten aufs Wasser zu gehen. Es drohe Hagel, so die Begründung. Unterdessen steht die Entscheidung darüber, ob das Nabada bei der aktuellen Wettervorhersage stattfinden kann, immer noch aus.

12:19 Uhr Schon viele Nabader am Illerufer Am Illerufer bei Neu-Ulm wird es langsam voll. Dort starten viele "wilde Nabader", kurz bevor die Iller in die Donau fließt. Die Stadt Ulm hat bisher noch nicht bekannt gegeben, ob das Nabada auf der Donau stattfinden kann. Die Schwörrede war wegen der Wetterprognose mit Wind und Regen ins Münster verlegt worden. Die "wilden Nabader" bereiten sich akribisch auf den Wasserumzug auf der Donau vor: Hier werden die Schlauchboote aufgepumpt. SWR Philipp Link-Ehnert

11:10 Uhr Beginn der Schwörrede im Ulmer Münster Die Sonne lugt kurz zwischen schweren Wolken hervor, als die Schwörrede im Ulmer Münster beginnt. Viele Menschen sind gekommen, um die Jahresbilanz der Stadt von Oberbürgermeister Gunter Czisch zu hören. Es ist wohl 50 Jahre her, dass der Ort der Schwörrede verlegt werden musste, erinnern sich Mitarbeiter der Stadt. Die Rede im Münster sei ein Novum, sagt OB Czisch zu Beginn seiner Rede. Etwa eine Stunde lang wird er nun zusammenfassen, was für die Stadt Ulm seit der letzten Schwörrede gut gelaufen ist, und wo die Herausforderungen lagen und liegen. Viele Gäste sind ins Ulmer Münster gekommen, um der Schwörrede des OB zu lauschen. SWR Markus Bayha

10:37 Uhr Erste Gäste zur Schwörrede treffen ein Bis zu 700 Menschen können die Schwörrede im Ulmer Münster verfolgen. Die ersten Gäste treffen jetzt ein. Erwartet werden unter anderem Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU), der Landesvorsitzende der SPD aus Heidenheim, Andreas Stoch, und die grüne Bundestagsabgeordnete Ekin Deligöz. Für geladene Gäste sind Plätze reserviert. Für alle anderen gibt es Sitz- oder Stehplätze. Die ersten Gäste treffen im Ulmer Münster ein. Um 11 Uhr beginnt die traditionelle Schwörrede des Oberbürgermeisters. SWR Markus Bayha

9:38 Uhr Schwörrede vom Weinhof ins Münster verlegt Auf dem Weinhof in Ulm stehen schon die Stühle - doch wegen des Regens hat die Stadt jetzt reagiert und die Rede von OB Czisch ins Münster verlegt. Gerade war alles für die Schwörrede aufgebaut, die traditionell vom Balkon des Schwörhauses aus gehalten wird. Dann kam die Anweisung zum Abbau: Wegen des drohenden Regens hält Ulms Oberbürgermeister Czisch die Rede im Münster. SWR Michael Binder

9:01 Uhr Aufbau der Themenboote Am Donauufer läuft seit dem frühen Morgen der Aufbau der Themenboote. 14 sind's insgesamt, die schwergewichtig die Donau herunterschippern wollen. Per Tieflader wurden die einzelnen Elemente der Boote gebracht und direkt auf der Donau zusammengebastelt. Sie bilden den Mittelpunkt des Nabada, drumrum sorgen tausende "wilder Nabader" dafür, dass das Spektakel rund wird.