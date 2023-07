Wann sollten Sie beim Nabada wo sein? Welche Straßen sind an Schwörmontag gesperrt? Und was ist neu in diesem Jahr? Die Tipps und Termine zur Schwörwoche im Überblick.

Es ist der Tag, an dem alles in Ulm und Neu-Ulm Kopf steht: Der Münsterplatz wird zur gigantischen Konzertkulisse. Der Oberbürgermeister schwört, ein "gemeiner Mann zu sein". Die Donau wird vor lauter Schlauchbooten nicht mehr zu sehen sein. Sehr geehrte Damen und Herren, der Schwörmontag 2023 steht an. Damit Sie den Überblick an Ulms höchsten Stadtfeiertag behalten, gibt's die wichtigsten Hinweise hier.

Samstag:



Sonntag:



Schwörmontag:



Wichtige Hinweise:



Schwörkonzert in der Pauluskirche mit Doppelchor

Rechtzeitig vor der Lichterserenade und Anbruch der Dunkelheit gibt es schon in der Pauluskirche ein traditionelles Ereignis: Das große Schwörkonzert. Am Samstagabend um 19 Uhr spielt das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm gemeinsam mit dem Motettenchor des Ulmer Münsters und dem Tübinger Bachchor das Oratorium "Moses" von Max Bruch. Allein der Chor besteht aus 120 Sängerinnen und Sängern, auch das Orchester spielt in großer Besetzung. Es wird ein Konzertereignis mit Wucht.

Die Lichterserenade am Samstag: 12.000 Lichter auf der Donau

Der Samstagabend vor Schwörmontag gehört traditionell der Lichterserenade - wenn mit Einbruch der Dunkelheit ab circa 22 Uhr tausende Lichter in die Donau gelassen werden. Die Donaufreunde legen in diesem Jahr einen drauf: Insgesamt 12.000 Lichter sollen die Donau runterschwimmen, 4.000 mehr als im vergangenen Jahr. Außerdem: Um das lange Warten zu umgehen, werden die Lichter an zwei Stellen eingesetzt: Auf Höhe des Fischerplätzles - und neu hinzugekommen ist die Stelle zwischen dem Schwal und der Gänstorbrücke.

Im vergangenen Jahr war die Fließgeschwindigkeit der Donau so gering, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer viel Geduld mitbringen mussten, bis die ersten Lichtchen bei ihnen ankamen. In diesem Jahr sind die Donaufreunde positiver gestimmt, sagt ihr Vorstand Andreas Huber. Es habe zumindest im Vorfeld mehr geregnet als 2022. Huber empfiehlt: Ab dem Rosengarten donauaufwärts seien die besten Plätze.

Hier kommen Sie nicht durch: Sperrungen während der Schwörwoche

Auf das Auto kann man gut verzichten: Für die Schwörwoche haben die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm ihren Fahrplan angepasst. Praktisch, denn aus Sicherheitsgründen werden zeitweise wieder Brücken, Türme und Straßen gesperrt - ein Überblick.

Infos zu den Sperrungen während der Schwörwoche Herd- und Gänstorbrücke Aus Sicherheitsgründen werden die Herdbrücke am Samstag ab 20 Uhr und die Gänstorbrücke von 21 Uhr bis 24.00 Uhr für die Lichterserenade vollständig gesperrt. Auch während des Nabadas sind die beiden Brücken für Autos gesperrt. Berblinger Turm Der Berblinger-Turm wird während allen Schwörveranstaltungen, von Samstag, 20 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, gesperrt sein. Weinhof Wegen der Schwörfeier ist der gesamte Weinhof einschließlich der Zufahrt Sattlergasse am Schwörmontag ab 8 Uhr gesperrt. Auf dem gesamten Platz besteht Parkverbot. "Neue Mitte" Erstmals wird am Schwörmontag auch ein Teil der Neuen Straße für Autos gesperrt. Zwischen Glöcklerstraße und Donaustraße wird die Straße von 18 bis 1 Uhr dichtgemacht. Der ÖPNV ist davon nicht betroffen. Die Zu- und Ausfahrt "Parkhaus am Rathaus" ist während der Sperrung nur über die Ostseite (Höhe Haus der Begegnung) möglich. An der Donau Aus Sicherheitsgründen wird ab ca. 15.30 bis 18 Uhr wieder ein "Einbahnfußverkehr" am Donauufer eingerichtet. Das heißt, während dieser Zeit ist ein Zugang zur Donau nur über den Saumarkt oder Rosengarten möglich. Über das Fischerplätzle und durch den Metzgerturm kann man das Donauufer wieder verlassen. Außerdem ist der Donauradweg in Ulm und Neu-Ulm für Radfahrer gesperrt. Öffnung des Donaustegs in der Friedrichsau Für die Schwörwoche wird der marode Donausteg in der Friedrichsau am Freitag geöffnet. Absperrungen auf den ersten Metern der beiden Aufgänge sowie Sicherheitspersonal sollen dafür sorgen, dass die Brücke nicht zu sehr belastet ist. In der Mitte stehen bleiben darf man beispielsweise nicht.

Kulturelles Einstimmen am Sonntag: Bindertanz und Schwörkonzert

Am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr führt die Küferzunft den traditionellen Bindertanz auf. Es ist alle vier Jahre im Wechsel mit dem Fischerstechen einer der Bräuche im Vorfeld des Schwörmontags. Die erste Station der Zunft ist am Judenhof, es folgen fünf weitere Orte in der Ulmer Innenstadt. Den Abschlusstanz gibt es dann am Schwörmontag im Rahmen der Schwörfeier um 11 Uhr.

Am Sonntagabend verwandelt sich dann der Münsterplatz in eine gigantische Bühne. Die Fantastischen Vier treten beim Schwörkonzert auf. Im Jahr 2015 war die Hiphop-Gruppe aus Stuttgart schon mal da - damals war das Konzert ausverkauft. Für dieses Jahr gibt's noch Tickets an der Abendkasse.

Der Schwur am Schwörmontag: "Armen und Reichen ein gemeiner Mann zu sein..."

Der Schwörmontag beginnt traditionell um 11 Uhr mit der Schwörfeier auf dem Weinhof, die live auf der Seite der Stadt Ulm übertragen wird. Jedes Jahr aufs Neue legt der Oberbürgermeister der Stadt Ulm zum Klang der Schwörglocke den Schwur ab, "Armen und Reichen ein gemeiner Mann zu sein..." - ein Schwur, der seit 1397 Bestand hat. Die Schwörrede im vergangenem Jahr drehte sich überwiegend um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Rund 1.200 Stühle stehen für die Schwörrede auf dem Weinhof, nicht alle sind für geladene Gäste reserviert. Hier gilt: Wer zuerst kommt, sitzt zuerst. Die Stadt Ulm erwartet rund 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zur Schwörrede - bei gutem Wetter.

Barrierefreier Schwörmontag: die wichtigsten Infos

Dolmetscherinnen werden die gesamte Schwörrede simultan in Gebärdensprache übersetzen, die auch im Livestream eingeblendet sind. Menschen mit Hörbehinderung dürfen im vorderen linken Bereich des Weinhofs Platz nehmen, um gute Sicht auf die Dolmetscherinnen zu haben. In diesem Bereich sind ebenfalls Plätze für Menschen mit Rollstuhl und deren Begleitpersonen reserviert. Beim Nabada ist der Bereich an der Adlerbastei reserviert.

Ein Pavillon auf der Donau? Am Schwörmontag in Ulm ist das kein fremdes Bild, wenn tausende Menschen beim Nabada sich in die "Fluten" stürzen. SWR Hannah Schulze

Das ist neu beim Nabada: Tipps für alle Wildbaderinnen und Wildbader

Für die "wilden" Nabaderinnen und Nabader hat die Stadt in diesem Jahr ganz besonders aufgestockt. Es gibt erstmals Pumpstationen, Parkplätze, neue Ein- und Ausstiegsstellen, große Müllcontainer für Schlauchboote, Verpackungsmaterial und Glas.

Wo sind die Pumpstationen? Wo die Ein- und Ausstiegsstellen und Müllcontainer? Den Überblick für das Nabada gibt eine Karte der Stadt Ulm. Pressestelle Stadt Ulm

Manch hartgesonnene Wilde treffen sich am Montag schon ab 11 Uhr an der Illerbrücke, um ihre Flöße aufzubauen und Schlauchboote aufzupumpen. Die, die es etwas entspannter angehen, tragen ihre Gummitiere nur bis zum Stadtstrand an der Donau auf Ulmer Seite kurz vor der Eisenbahnbrücke. Das wichtigste an diesem Tag darf auf der Donau aber niemand vergessen: Den Schlachtruf "Ulmer Spatza, Wasserratza, hoi, hoi, hoi..."

Das Nabada im SWR-Livestream: 14 Themenboote auf der Donau

Der unüberhörbare Startschuss ertönt um 16 Uhr an der Eisenbahnbrücke: Neben tausend "wilden" Nabaderinnen und Nabadern, sind auch wieder sieben Musikzillen und 14 Themenboote auf dem Wasser. In diesem Jahr nehmen die Vereine unter anderem die maroden Brücken sowie die OB-Wahl am 3. Dezember auf die Schippe, sagt Michael Schwender, Verantwortlicher des Nabadas.

Schwörmontag 2023: Das Nabada hier im Livestream Der SWR überträgt das Nabada auf der Donau am Montagnachmittag ab 16 Uhr im Livestream auf swr.de/Ulm, in der SWR Aktuell-App und auf Facebook.

Auf Höhe des Kanuclubs bis Neu-Ulmer Krankenhaus starten die Musikzillen und Themenboote. Schwender hofft, dass die Donau bis zum Montag noch etwas mehr an Wasser gewinnt. "Sonst haben wir schon beim Ablegen Probleme." Bei zu wenig Wasser und zu viel Ostwind werden Schleppverbände gebildet, die die Boote dann die Donau runterziehen - "nicht dass wir flussaufwärts an der Illerspitze landen", bangt der Nabada-Verantwortliche.

Raus aus dem Wasser, ab auf's Land: Die Party an Schwörmontag

Nach dem Nabada wird an vielen Orten in der Stadt gefeiert - angefangen in den Biergärten in der Friedrichsau, in den Innenstädten von Ulm und Neu-Ulm, aber auch in der Weststadt. Auf dem Münsterplatz ist ab 18 Uhr das Schwörmontags-Festival. Live-Musik gibt es unter anderem im ROXY Sound Garten, beim Wilden Mann im Fischerviertel, im Café Kokoschinsky, auf dem Marktplatz und am Fischerplätzle.