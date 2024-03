per Mail teilen

Am Samstag startet das Legoland Günzburg in die Saison 2024. Weiterhin setzen die Betreiber auf "konsequenten Wachstumskurs" und werfen mit einigen Superlativen um sich.

Ein neuer Gebäudekomplex, in der Nachbarschaft ein ganz neuer Park: Im Jahr 2024 stehen für Fans des Legolands wieder einige Neuerungen an. Am Freitag hat Geschäftsführerin Manuela Stone einen Ausblick auf die anstehende Saison gegeben.

Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr ein neuer Wohn- und Gastronomiebereich: die "Waldabenteuer Lodge". Umgeben von Wald ist ein Gebäudekomplex entstanden - auf mehr als zwei Hektar Fläche mit drei Häusern und insgesamt 80 Zimmern für 320 Gäste pro Nacht.

Pünktlich zur Saisoneröffnung 2024 ist die neue "Waldabenteuer Lodge" fertig geworden, so Legoland Geschäftsführerin Manuela Stone. LEGOLAND Deutschland

Legoland auf Expansionskurs

Die Sprache auf der Pressekonferenz von Legoland am Freitag konzentriert sich auf Rekorde. Man erzählt von "grenzenlosem Bauspaß", der 30 Millionste Besucher wird gefeiert, 3D-Filme sind von gestern: Legoland präsentiert einen Film in 4D-Technologie. Alles ist auf Expansion angelegt: Die Saison ist verlängert worden, die Fläche erweitert, die angesprochene Kundschaft wird immer größer.

Die Erwachsenen hat Lego schon länger im Blick: Es gibt die sogenannten "Adult Fans of LEGO", im Unternehmens-Jargon kurz "Afols" genannt. Laut Lego gibt es sogar eigene Afols-Vereine: Acht dieser Vereine haben beispielsweise im Jahr 2022 beim Bau einer Miniaturstadt im Legoland Günzburg geholfen.

Und auch hier kann das Legoland mit Rekordzahlen aufwarten: Innerhalb von zwei Wochen haben 2.800 Besucher 1.566 Häuser errichtet. Insgesamt wurden 1,8 Millionen Steine verbaut. "Sie werden selber wieder zum Kind", so beschreibt Geschäftsführerin Manuela Stone die Stimmung solcher Aktionen.

Neuer Park in der Nachbarschaft des Legolandes: Peppa Pig Park

Auch die jüngsten Kunden werden künftig noch intensiver bedient. Die nächste Attraktion steht Pfingsten an: Dann eröffnet als neuer Nachbar des Legolands der "Peppa Pig Park" - ein komplett neues Gelände inklusive Achterbahn für Vorschulkinder. Den Familien soll das Gefühl vermittelt werden, "direkt in die bekannte Fernsehserie einzutauchen".

Weihnachtsstimmung im Legoland während der Zeit des "Winterwonder Legolands". LEGOLAND Deutschland

Auch zeitlich geht es um Erweiterung: Wie im vergangenen Jahr wird es auch 2024 eine Verlängerung in die Wintersaison geben, das sogenannte Winterwonder-Legoland. Der Freizeitpark entwickelt sich zum Weihnachtsmarkt: Es gibt Punsch, einen zehn Meter hohen Weihnachtsbaum, selbstverständlich aus Legosteinen, ein Kinderkarussell, eine Eisbahn und jede Menge Weihnachtsmänner - einige aus Fleisch und Blut, andere aus Plastik.