Nach Achterbahnunfall im Legoland Günzburg: Testfahrten geplant

Im Legoland Günzburg bleibt das Fahrgeschäft "Feuerdrache" nach dem Unfall mit 31 Verletzten gesperrt. Nun soll es jedoch Testfahrten für weitere Untersuchungen geben.

Gäste dürfen noch nicht wieder in den "Feuerdrachen" im Freizeitpark in Günzburg (Bayern) einsteigen. Dennoch werden demnächst wieder Züge auf der Achterbahn unterwegs sein, bei der das Unglück vor wenigen Wochen passierte.

Suche nach Fehlerursache für Unfall im Legoland Günzburg

Das Fahrgeschäft sei mittlerweile zur Reparatur freigegeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen. Bei den Testfahrten soll herausgefunden werden, wo die Fehlerursache liegt, die zu dem Unfall führte. Details nannte der Sprecher nicht.

Am 11. August war ein Zug der Achterbahn "Feuerdrache" in dem Vergnügungspark in Günzburg auf einen vorausfahrenden Zug aufgefahren. 31 Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer.

Experten haben die "Feuerdrachen"-Achterbahn inzwischen mehrfach in Augenschein genommen. Ein Ergebnis gebe es bisher nicht, heißt es. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft wollen mit Sachverständigen die Ursache des Unglücks klären.

Freizeitpark weiter ohne "Feuerdrache"

Eine Sprecherin des Freizeitparks sagte, die Achterbahn werde erst wieder geöffnet, wenn die Untersuchungen abgeschlossen seien. Ein konkretes Datum könne man bisher nicht nennen. Der Freizeitpark ist jedoch geöffnet, die Saison geht voraussichtlich bis Anfang November.

Unklar ist auch weiter, ob nach den polizeilichen Ermittlungen im Legoland eine weitere Sicherheitsüberprüfung angeordnet wird, bevor die Achterbahn wieder in Betrieb geht. Nach Auskunft der Stadtverwaltung Günzburg wird darüber erst nach Abschluss der Untersuchungen entschieden.