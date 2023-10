per Mail teilen

Der Landkreis Neu-Ulm wird voraussichtlich im Januar einen neuen Landrat oder eine neue Landrätin wählen. Gesucht wird ein Nachfolger für Thorsten Freudenberger, der für die CSU in den Bayerischen Landtag einzieht.

Der bisherige Landrat Freudenberger wird als CSU-Landratsabgeordneter in den Bayerischen Landtag einziehen. Der 50-Jährige hat am Sonntag bei der Bayerischen Landtagswahl das Direktmandat für seinen Wahlkreis gewonnen. Damit wird das Amt des Neu-Ulmer Landrats frei.

Die Neuwahlen finden voraussichtlich im Januar statt, teilte am Montag das Neu-Ulmer Landratsamt mit. Die Behörde schlägt den 14. Januar vor. Diesem Termin muss allerdings noch der Kreisausschuss zustimmen. In Bayern werden die Landräte, anders als in Baden-Württemberg, direkt vom Volk gewählt, jeweils für sechs Jahre.

Bis 30. Oktober bleibt Thorsten Freudenberger zunächst noch im Amt. Dann wird sein Stellvertreter Erich Winkler die Geschäfte bis zur Neuwahl übernehmen. Winkler ist Bürgermeister von Nersingen und CSU-Fraktionschef im Neu-Ulmer Kreistag.