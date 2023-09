Die Stadt Schwäbisch Gmünd kann ihr Wappentier - das Einhorn - in einer Fußgängerampel abbilden. Das Land hat grünes Licht für die Einhorn-Ampel gegeben, bestätigte eine Sprecherin der Stadt.

Der Arbeitskreis Mobilität in Schwäbisch Gmünd hat eine Unterschriftenliste an Oberbürgermeister Richard Arnold übergeben, mit der dafür geworben wird, das Wappentier der Stadt, nämlich das Einhorn, in einer Fußgängerampel sichtbar zu machen. Das Land hat die Initiative bereits abgesegnet.

Das Einhorn kann Fußgängern und Fußgängerinnen künftig grünes Licht geben. Genehmigt wird die Einhorn-Ampel allerdings nur als Zweitampel - neben einer regulären Ampel. Dennoch ist ein Sprecher des Arbeitskreises, Andrzej Sielicki, überzeugt von der positiven Wirkung: Die Einhorn-Ampel könne für die Stadt werben, sei eine Sehenswürdigkeit und womöglich rege sie die Menschen auch an, zu Fuß zu gehen. Auch die Verkehrserziehung von Kindern könne Eltern mit einer "solche Figur mit lokalem Charakter" leichter fallen.

Die Stadt Schwäbisch Gmünd hat das Projekt auch auf Facebook beworben. Die Kommentare allerdings sind durchmischt.

Das Gmünder Einhorn auf den Ampeln, das wäre doch eine tolle Sache. Findet nicht nur die Stadtverwaltung, sondern auch...Posted by Stadtverwaltung Schwäbisch Gmünd on Wednesday, August 24, 2022

Einhorn-Ampel für Schwäbisch Gmünd - auch andere Städte haben ihre Sonder-Ampeln

Ähnliche Initiativen gab es auch in anderen deutschen Städten: In Mainz zum Beispiel gibt es eine Mainzelmännchen-Ampel, in Hameln eine Rattenfänger-Ampel, Bremen bildet die Stadtmusikanten in einer Ampel ab. Und Stuttgart hat eine Äffle-und-Pferdle-Ampel.

Übergabe der Petitionsunterschriften an OB Richard Arnold (CDU): Andrzej Sielicki, Arbeitskreis Mobilität (li.) und Nuri Bozbog, Jugendgemeinderat. Stadt Schwäbisch Gmünd, Pressestelle

Mehr als 500 Unterschriften habe man in einer Online-Petition am Donnerstag übergeben, so Sieliecki. Nun müsse man in Schwäbisch Gmünd nach einem geeigneten Standort suchen, ergänzte Stadtsprecherin Ute Meinke. Der Bahnhofsboulevard eigne sich beispielsweise gut. Außerdem müssen noch Kosten und Finanzierung geklärt werden.