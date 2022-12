Die zweite in Baden-Württemberg

Vor dem Bahnhof in Böblingen leuchten jetzt die schwäbischen Kultfiguren Äffle und Pferdle, wenn man die Straße überqueren will. Die besondere Ampel wurde am Mittwoch eingeweiht.

Oberbürgermeister Stefan Belz (Grüne) hat am Mittwoch die erste "Äffle und Pferdle"-Ampel in der Stadt Böblingen eingeweiht. Er freue sich, mit der Hilfe vieler Beteiligter ein Stück schwäbische Kultur nach Böblingen zu bringen, sagte Belz. Neben der neuen Ampel mit den schwäbischen Kultfiguren wird allerdings weiterhin eine herkömmliche Ampel am Mast hängen. Das hat laut der Stadt verkehrsrechtliche Gründe, da die Ampelfiguren erkennbar menschlich sein müssen. Bei der Einweihung der "Äffle und Pferdle"-Ampel war auch Heiko Volz, die langjährige Stimme des Äffle dabei. Er und Stefan Belz lernten sich vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung kennen, wo die Idee einer "Äffle und Pferdle"-Ampel für Böblingen entstand. Große Begeisterung: Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Böblingen und des "Äffle und Pferdle"-Fanclubs weihen die neue Ampel in Böblingen ein. Stadt Böblingen Auch Stuttgart hat schon eine "Äffle und Pferdle"-Ampel Mit Böblingen gibt es nun eine zweite "Äffle und Pferdle"-Ampel in Baden-Württemberg. Am Stuttgarter Hauptbahnhof steht seit Ende Juli eine solche Ampel. Jahrelang hatten sich die Anhänger der Figuren für eine "Äffle und Pferdle"-Ampel in der Landeshauptstadt eingesetzt. Der Landtag von Baden-Württemberg befasste sich aufgrund einer Petition im Sommer 2019 mit dem Thema und mit einer Doppelampel wurde schließlich ein Kompromiss gefunden.