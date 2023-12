Nach Angaben der Deutschen Leberhilfe führt eine Neuinfektion mit Hepatitis C nur selten zu Symptomen. Bei 20 bis 50 Prozent der Betroffenen heilt die Infektion demnach von selbst aus. In vielen Fällen wird die Infektion allerdings chronisch und bleibt dauerhaft im Körper. Wird die Infektion nicht behandelt, können nach vielen Jahren Spätfolgen wie eine Vernarbung der Leber (Zirrhose) und Leberkrebs entstehen. Durch neue Medikamente ist Hepatitis C inzwischen jedoch fast immer heilbar.