Im Prozess um den Donauwörther Hepatitis-Skandal hat das Landgericht Augsburg einen Arzt zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Er hatte 51 Patienten mit der Leberentzündung angesteckt.

Das Landgericht Augsburg hat am Freitagvormittag einen 61-jährigen Arzt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Nach Ansicht der Richter hat der Mann im Krankenhaus Donauwörth 51 Patientinnen und Patienten mit Hepatitis C angesteckt. Kurz vor Bekanntwerden des Skandals war er kurzzeitig am Ostalbklinikum in Aalen beschäftigt.

Angeklagter Arzt hat Vorwürfe eingeräumt

In dem Prozess hatte der Anästhesist die Vorwürfe zugegeben. Er habe sich immer wieder an den für die Patienten vorbereiteten Narkosespritzen bedient, um trotz starker Schmerzen und psychischer Probleme arbeitsfähig zu bleiben. Der Arzt hatte selbst Hepatitis C, wusste es damals aber noch nicht. Er entschuldigte sich bei den Patienten. Er könne sich nicht erklären, wie er in diese Abwärtsspirale geraten sei.

Als Mediziner hätte er um die Gefahr der Infektion anderer wissen müssen, meinte der Staatsanwalt. Er hatte wegen gefährlicher Körperverletzung drei Jahre Gefängnis für den Narkosearzt verlangt. Der Verteidiger plädierte auf ein mildes Urteil und eine Bewährungsstrafe.

Arzt hatte sich wegen Hepatitis Schmerzmittel gespritzt

Wegen einer chronischem Darmerkrankung hatte sich der Mann die Schmerzmittel gespritzt. Zudem litt er auch schon lange an einer Depression. Der psychiatrische Gutachter sagte in dem Prozess, dass der Angeklagte daher möglicherweise auch vermindert schuldfähig sei.

Was ist Hepatitis C? Hepatitis C ist eine Krankheit, die oftmals unentdeckt bleibt, allerdings auch schwerwiegende Spätfolgen haben kann. Laut der Deutschen Leberhilfe heilt die Infektion in 20 bis 50 Prozent der Fälle binnen eines halben Jahres von alleine aus. In den anderen Fällen werde die Leberentzündung chronisch und bleibe im Körper. Nach 20 bis 30 Jahren könnten dann bei einigen Betroffenen Zirrhose und Leberkrebs auftreten. "Durch neue Medikamente ist Hepatitis C jedoch heute fast immer heilbar", betont der Selbsthilfeverein.

Zu der Serie von Hepatitis-Erkrankungen war es in der kommunalen Donau-Ries Klinik in Donauwörth in den Jahren 2017 und 2018 gekommen. In der Folge sollten sich rund 1.700 dort behandelte Männer und Frauen testen lassen, 51 Infektionen waren Gegenstand des Prozesses. Die Versicherung des Krankenhauses hat rund 2,6 Millionen Euro aufwenden müssen, um an die betroffenen Patienten Schmerzensgeld auszuzahlen.