Die Riesbahn fährt zwischen Aalen und Nördlingen bis auf Weiteres nur noch tagsüber. Der Grund: Die Deutsche Bahn hat Probleme an Stellwerken in Lauchheim und Bopfingen.

Urlaubszeit und Krankheitsfälle führten auf der Riesbahn auch schon früher zu Personalmangel - da hieß der Betreiber noch Go-Ahead. Aktuell führt Personalmangel auf der Riesbahn zwischen Aalen und Nördlingen zu Zugausfällen. Das Bahnunternehmen heißt inzwischen Arverio. In den Stellwerken in Lauchheim und Bopfingen (Ostalbkreis) kann ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn nicht alle Dienste besetzen, daher fahren in der Nacht keine Züge mehr.

Winfried Karg, Pressesprecher von Arverio, erklärte am Dienstag im SWR die Situation:

Nachts Bus statt Bahn auf der Riesbahn

"Wir sind da überhaupt nicht zufrieden, wie die Situation ist" sagt Arverio-Pressesprecher Winfried Karg. Es gebe einen Vertrag mit dem Land Baden-Württemberg und mit dem Freistaat Bayern. Dieser Vertrag könne jetzt nicht wie vereinbart erfüllt werden. "Und auch die Fahrgäste in der Region sind natürlich gelackmeiert", sagt Pressespecher Karg.

Bereits seit Freitag (9.8.) gibt es die Probleme. Wie lange sie andauern werden, ist derzeit noch unklar, bis Sonntag (18.8.) auf alle Fälle, so Karg. Das Eisenbahnverkehrsunternehmen Arverio gehört zu den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Die Stellwerke allerdings werden von der Bahntochter DB InfraGO betrieben. Sie könne die Stellwerke jedoch nur tagsüber von 6:10 Uhr bis 18:10 Uhr besetzen, heißt es auf der Internetseite von Arverio. Und weil die Stellwerke derzeit nicht besetzt sind, kann das Unternehmen zwischen 17:30 Uhr und 5:30 Uhr dort seine Züge nicht fahren lassen.

Eigentlich haben wir den Fahrplan veröffentlicht mit dem, wann wir fahren sollen und wollen, und jetzt funktioniert das nicht. Und das ist auf der Riesbahn seit einiger Zeit immer wieder aus verschiedenen Gründen der Fall. Die Leute dort gucken leider wieder mal in die Röhre [...]

Schienenersatz - Engpässe auch bei Busunternehmern

Das Unternehmen Arverio werde einen Busnotverkehr einrichten, heißt es weiter. "Wir improvisieren und stöpseln, wo es geht. Aber jetzt in der Ferienzeit ist es auch nicht einfach, Busfahrer zu finden", so Karg. Man habe sechzehn Unternehmen abtelefoniert, aber nur einen Bus bekommen. Der Rest werde mit Großraumtaxis abgedeckt. "Wir hoffen, dass da niemand stehen bleibt", ergänzt der Pressesprecher. "Wir bitten da auch um Nachsicht, das kam alles über uns ohne jegliche Vorwarnung".



Riesbahn: Bis Dezember Zugausfälle Richtung Donauwörth

Die Fahrtausfälle haben auch Auswirkungen auf die Fahrten von und nach Donauwörth (Landkreis Donau-Ries). Allerdings gibt es auf dem Abschnitt zwischen Donauwörth und Nördlingen schon seit Ende Juni Fahrtausfälle in den Abendstunden. Auch hier wird als Grund Personalmangel bei der Bahntochter DB InfraGO genannt. Der wirke sich auf die Stellwerke aus, teilte Arverio im April mit. Auf dem Streckenabschnitt gilt bis Mitte Dezember 2024 ein Fahrplan mit Schienenersatzverkehr.