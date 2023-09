Arbeiten an der Riesbahn zwischen Nördlingen und Aalen

Auf der Riesbahn zwischen Aalen und Donauwörth müssen Reisende mit Zugausfällen und Schienenersatzverkehr rechnen. Erste Arbeiten beginnen schon am Montag, manche dauern bis Oktober.

Oberleitungsarbeiten in Nördlingen

Am Montag beginnen laut Mitteilung des Betreibers Go Ahead Arbeiten an den Oberleitungen in Nördlingen (Kreis Donau-Ries). Daher müssen bis Freitag einzelne Züge zwischen Aalen und Donauwörth ausfallen, und zwar morgens sowie abends und nachts. Schienenersatzverkehr ist laut dem Betreiber geplant, es fahren Busse statt Züge.

Weitere Ausfälle wegen Arbeiten zwischen Nördlingen und Aalen

Am Freitag geht es laut der Auskunft über Fahrplanabweichungen von Go Ahead Bayern zwischen Aalen und Nördlingen weiter: Auf diesem Streckenabschnitt fallen die Züge bis zum 27. Oktober aus. Grund seien Arbeiten in dem Bereich. In den vier Wochen fährt auf dem Streckenabschnitt ebenfalls Schienenersatzverkehr, während zwischen Nördlingen und Donauwörth wieder Züge pendeln.