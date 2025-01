"Das war richtig heftig und chaotisch", sagt Oberärztin Toth aus der Aalener Notaufnahme am Tag nach dem Blitzeis. Mehrere Glatteis-Opfer mussten sogar auf die Intensivstation.

"Es war so viel los. Es war sehr stressig", berichtet Notfallmedizinerin Hajnalka Toth über den Mittwoch, der früh morgens den gesamten Ostalbkreis in eine einzige Rutschbahn verwandelt hatte. Auch wenn der gefrierende Regen im ganzen Land angekündigt war, überraschte er viele Einwohner. Die Ostalb hat es besonders getroffen. Hajnalka Toth musste Überstunden machen, stand von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends in der Notaufnahme des Ostalbklinikums in Aalen.

Es war so viel los. Es war sehr stressig.

Ausgerutscht: Manche wurden richtig schwer verletzt

140 Patienten in der Notaufnahme an einem einzigen Tag, in einem eher kleinen Krankenhaus wie Aalen. Diese Bilanz ziehen die Ärzte am Mittwochabend. 90 davon mussten nach Glatteis-Unfällen chirurgisch behandelt werden. Manche hat es besonders schlimm erwischt. "Ich hatte einen Senior Anfang 80", erinnert sich die Oberärztin, "der war vor seiner Haustür in Aalen ausgerutscht". Der Mann wurde noch von seiner Tochter in die Klinik gefahren. Toth hat ihn sofort in den Computertomographen geschoben, eine Hirnblutung und eine Schädelbasisfraktur festgestellt. "Eine halbe Stunde nach Ankunft lag der Patient auf der Intensivstation."

Wartezeit in der Notaufnahme bis zu fünf Stunden

Das sind echte Notfälle in der Notaufnahme. Es gibt noch eine weitere Hirnblutung nach einem Glatteis-Sturz. Insgesamt landen fünf Menschen auf der Intensivstation. Die Schwerverletzten sorgen dafür, dass die Leichtverletzten noch länger warten müssen. Manche sitzen bis zu fünf Stunden, bis sie dran sind.

Normalerweise hat nur ein Chirurg in der Notaufnahme Dienst. An diesem Glatteis-Tag müssen auch Internisten wie Toth die Patienten chirurgisch behandeln. Zusätzlich müssen Ärzte und Pflegepersonal aus anderen Stationen des Krankenhauses abgezogen werden, um in der Notaufnahme zu helfen.

Alle möglichen Arten von Knochenbrüchen

Jedes Alter war bei den Patienten vertreten. "Ich hatte ein- und zweijährige Kinder mit Unterschenkelfrakturen bis hin zur 95-jährigen Seniorin, die aufs Knie gefallen war", meint Notfallmedizinerin Toth. Besonders häufig waren Knochenbrüche, an der Hand, am Sprunggelenk, aber auch Rippen- und Wirbelkörperfrakturen.

Obwohl der Tag sehr anstrengend war, zieht die Aalener Ärztin ein positives Fazit: "Die Patienten und Patientinnen hatten viel Verständnis für die langen Wartezeiten und alle Kollegen haben einen tollen Job geleistet."

Ein Glatteis-Opfer nach dem anderen auch in Heidenheim

"Als ich morgens um 6.30 Uhr zum Dienst kam, waren schon die ersten Sturz-Opfer da", erzählt Norbert Pfeufer, der gut 20 Kilometer weiter im benachbarten Landkreis Heidenheim als Chefarzt die Notaufnahme leitet. "Bis zum Mittag ist dann ein Glatteisunfall nach dem anderen gekommen: Fahrradstürze, Fußgänger, Autounfälle, alles mögliche." Auch er berichtet von zahlreichen Knochenbrüchen - am Sprunggelenk, am Ellenbogen. Manche mussten in Heidenheim gleich operiert werden.

So können sich Fußgängerinnen und Fußgänger bei Glatteis schützen Ein Sturz auf einem vereisten Weg kann für Fußgängerinnen und Fußgänger lebensgefährlich sein, sagt Gerd Mez von der Sturzambulanz der Ulmer Bethesda-Klinik. Besonders ältere Menschen können sich dabei schlimme Brüche zuziehen. Daher lautet sein Appell: zu Hause bleiben und sich nicht in Gefahr begeben! Warnungen des deutschen Wetterdienstes sollten ernst genommen werden. Wer doch vor die Türe muss, kann den sogenannten Pinguin-Gang anwenden. "Das ist eine Technik, bei der man versucht, die Beine eigentlich gar nicht mehr abzuheben, sondern ohne eine Fußabhebung über den Boden schreitet", erklärt Mez. Man könne sich auch Spikes über die Schuhe ziehen. "Aber wie gesagt, wer nicht raus muss, sollte lieber drin bleiben."

Da das Wartezimmer in der Heidenheimer Notaufnahme schnell proppenvoll war, habe man die Begleitpersonen der Unfallopfer nach Hause geschickt. Chefarzt Pfeufer: "Es war kein Platz mehr im Wartezimmer. Da durften nur noch die Begleitpersonen von Kindern und von Pflegebedürftigen bleiben." Zwei Oberärztinnen seien noch eingesprungen, um zusätzlich in der Notaufnahme zu helfen. Dann stauen sich die Patienten in der Radiologie beim Röntgen, und dann im Gipsraum, wo immer nur einer drankommt. "Am Ende des Tages waren wir alle müde", berichtet Pfeufer, "aber zufrieden, denn es hat alles funktioniert."