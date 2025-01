Blitzeis in BW: Wird es am Donnerstag wieder glatt?

Dank gestiegener Temperaturen gibt der Deutsche Wetterdienst vorsichtig Entwarnung. Es kann zwar wieder glatt werden, doch die zu erwartenden Folgen seien weniger extrem.

Nach dem Glättechaos in weiten Teilen Baden-Württembergs gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den größten Teil des Landes Entwarnung. Nur in der Bodenseeregion und in Oberschwaben sei am Mittwoch noch vereinzelt mit Glätte zu rechnen.

Das aktuelle Wetter für BW gibt es in der SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von Mittwochabend sehen Sie hier:

"Die Temperaturen sind in den meisten Teilen Baden-Württembergs wieder auf ein Grad gestiegen", sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster. "Der Sprühregen wird uns noch den ganzen Tag begleiten, dank der gestiegenen Temperaturen friert er aber nicht mehr fest", erklärte Schuster.

Normale winterliche Glätte erwartet

In der Nacht zum Donnerstag sei Frost zu erwarten. "Der wird aber auf keinen Fall solche Folgen haben wie heute", sagte Schuster, der mit solchen Wetterverhältnissen nicht gerechnet hatte: "Die Auswirkungen waren extrem. Dass es so katastrophal war, hat mich auch überrascht." Auch die SWR-Wetterredaktion spricht von einer normalen winterlichen Glätte.

Die weiteren Wetteraussichten: Im Schwarzwald und am Oberrhein kommt am häufigsten die Sonne heraus, ansonsten wird es vielerorts neblig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und sechs Grad.

Blitzeis: Mehr als 1.000 Unfälle in BW

In ganz Baden-Württemberg ist es am Mittwoch zu Verkehrsbehinderungen und Unfällen durch glatte Straßen gekommen. Den Angaben zufolge gab es mehr als 1.000 Unfälle. Grund für die Glätte war Nieselregen, der wegen unterkühlter Böden festfror - trotz geringer Regenmengen. "Keine Wetterstation hat über einen halben Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemeldet", berichtete DWD-Metorologe Schuster.