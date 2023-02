Nattenhausen: Flucht vor Polizeikontrolle endet an Betonmauer

Ein per Haftbefehl gesuchter Autofahrer ist am Samstag vor einer Polizeikontrolle in Senden geflohen. Seine Flucht nimmt in Nattenhausen im Kreis Günzburg ein dramatisches Ende.

Nach einer Verkehrskontrolle in Senden (Kreis Neu-Ulm) ist ein Autofahrer am Samstagmorgen mehrfach vor der Polizei geflohen. In Nattenhausen, einem Ortsteil von Breithenthal im Landkreis Günzburg, prallte er gegen eine Betonwand. Inzwischen sitzt der Mann laut Polizeibericht wegen einer ganzen Reihe von Delikten in Haft.

Auto geht an Betonmauer in Flammen auf

Begonnen hatte die Flucht, als Beamte den Autofahrer sehr früh am Samstagmorgen auf der B28 bei Senden kontrollieren wollten. Gut zwei Stunden später sichtete ein Streife das Auto in Krumbach. Wieder raste der Fahrer davon, so dass ihn die Polizisten aus den Augen verloren.

Zunächst entzog sich der 31-jährige Autofahrer diser Polizeikontrolle an der B28 bei Senden. Später prallte er in Nattenhausen gegen eine Betonmauer. Thomas Heckmann

In Nattenhausen allerdings hatte die Flucht ein Ende: Das Auto war gegen eine Betonmauer geprallt und ging in Flammen auf. Der Fahrer war leicht verletzt, versuchte noch zu Fuß zu entkommen, wurde aber von der Polizei festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Drogen, Autoklau, Fahren ohne Führerschein

Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der 31-Jährige Drogen konsumiert hatte und per Haftbefehl gesucht wurde. Das Auto hatte der wohnsitzlose Mann einer Bekannten geklaut. Er hatte außerdem keinen Führerschein. Der Ermittlungsrichter erließ am Sonntag Haftbefehl. Den Mann erwartet ein Strafverfahren wegen eines Autorennens, Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein sowie wegen der Entwendung des Autos.