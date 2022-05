Stadt, Land, Queer: Paulinos Neustart in Ulm

In Ulm ist Paulino angekommen - erst hier konnte er sich als Transmann outen. Der 21-Jährige ist im ländlichen Raum bei Biberach aufgewachsen. Dort fand er weder Toleranz noch eine Community.

Transmann Paulino Kirschner beim queeren Stammtisch in der Ulmer Friedrichsau: "Ulm war für mich ein Neustart". SWR Hannah Schulze

Er erinnert sich noch sehr genau an diesen Moment in der Schule: Paulino ist acht Jahre alt. Er spielt mit den Jungs in der Pause Fußball, als ihm eine Klassenkameradin sagt, dass Mädchen gar kein Fußball spielen. Seine Antwort damals:

"Was, wenn ich gar kein Mädchen sein möchte?"

Paulino Kirschner ist Transmann. Also ein Mann, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde. Sein Weg war alles andere als leicht: Als Kind unterstützen ihn Schulpsychologinnen und Sozialarbeiter - im Gegensatz zu seinen Eltern und zu vielen Menschen in seinem Umfeld.

Paulino wechselt zwischen Heimen und Pflegefamilien hin und her. Kommt mit 15 Jahren ausgerechnet in ein Mädchenheim, wo sein Outing als Phase abgetan wird. Immer wieder versucht er sich zu outen und stößt immer wieder auf Unverständnis und Abweisung. Es folgen Phasen der Depression, Psychatrieaufenthalte und Suizidversuche.

Lesbisch, schwul, bi, trans, queer: Was bedeuten diese unterschiedlichen Begriffe? Lesbisch/schwul: Diese Begriffe beziehen sich auf die sexuelle Orientierung — also darauf, wovon sich Menschen angezogen fühlen. Schwule (Trans*)-Männer fühlen sich von Männern angezogen, lesbische (Trans*)-Frauen von Frauen. Bi: Der Begriff „bisexuell“ bezieht sich ebenfalls auf die sexuelle Orientierung. Bisexuelle Menschen fühlen sich von ihrem eigenen und anderen Geschlechtern angezogen. Es handelt sich hier aber keinesfalls um ein „Nicht-Entscheiden-Können“, wie es in der Pop-Kultur oft dargestellt wird. In der Entstehungsgeschichte bezieht sich der Begriff noch auf das binäre Geschlechtsverständnis (Mann/Frau). Trans: Der Begriff „trans“ oder „transgender“ bezieht sich auf die Geschlechtsidentität, also die eigene Wahrnehmung und Identifikation mit einem Geschlecht (Gender). Bei Trans-Personen unterscheidet sich das Geschlecht, mit dem sie sich identifizieren, von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht. Der Gegenbegriff lautet „cis“. Die Begriffe „Transgender“, „Transsexuelle“ und „Transvestiten“ bedeuten nicht das gleiche. Queer: „Queer“ stammt aus dem Englischen und bezeichnet von der Cis-Heteronomrativität abweichende Menschen, im Bezug auf sexuelle Orientierung und/oder Geschlechtsidentität. Ursprünglich wurde es als homophobes Schimpfwort verwendet, die so bezeichneten Personen haben das Wort jedoch für sich als positive Selbstbezeichnung erobert. Inter: Die „Intersexualität“ bezeichnet eine „Uneindeutigkeit“ der körperlichen Geschlechtsmerkmale. Das kann sich in den Geschlechtschromosomen zeigen, in der hormonellen Entwicklung oder in einem womöglich uneindeutigen Genital. Intersexualität ist angeboren, wird aber nicht immer bei der Geburt entdeckt. Früher wurde dafür ua. der Begriff „Hermaphroditismus“ verwendet. Non-binär oder nicht-binär, enby/nb: Dieser Begriff bezieht sich auf die Geschlechtsidentität. Non-binäre Menschen sind Menschen, die sich nicht mit dem binären Geschlechtsverständnis (Mann/Frau) identifizieren. Sie können unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben und ihre Geschlechtsidentität unterschiedlich ausleben.

Queere Community: "Ulm war für mich ein Neustart"

Paulino ist gelernter Schornsteinfeger. "Eigentlich wollte ich damit zeigen, dass ich männlich genug für diesen Beruf bin", erzählt der heute 21-Jährige. Eine Weile arbeitet er im Raum Biberach, überwiegend in kleinen Städten und Dörfern und stößt auf wenig Toleranz. "In dem Beruf kennen dich die Leute", sagt Paulino. "Ich konnte nicht mehr mal auf die Straße, ohne dass jemand gesagt hat: Oh, die Transe kommt." In seinem alten Bezirk würde er sich heute nicht mehr zu arbeiten trauen.

In Ulm hat Paulino seine Community gefunden - wie hier beim queeren Stammtisch in der Friedrichsau. SWR Hannah Schulze

2020 zieht Paulino dann nach Ulm. Für ihn ein Neustart. Über eine Streetworkerin findet er Anschluss in verschiedenen queere Gruppen und seinen Weg in die Community. Er outet sich als Transmann und kann endlich Paulino sein.

"Das erste Mal, als ich in der Gruppe war, war das erste Mal, dass ich wirklich gelebt habe und das erste Mal, dass ich ich selbst war."

Paulino engagiert sich heute bei den Vereinen Young and Queer und Jugend aktiv in Ulm. Er möchte andere auf ihrem Weg unterstützen. So eine Gemeinschaft sei unglaublich wichtig, so der 21-Jährige. "Das sind Menschen, die einen verstehen und die dasselbe durchlebt haben."

Alle zwei Wochen queerer Stammtisch

Neben Workshops in Schulen und Veranstaltungen, veranstaltet der Verein "Young and Queer" auch alle zwei Wochen einen Stammtisch für alle queeren Menschen zwischen 16 und 27 Jahren.

Ein queeres Manifest für Ulm

In einer Kooperation mit der Grünen Jugend und den Jusos hat der Verein Young and Queer Ulm e.V. im März ein queeres Manifest veröffentlicht. Auf rund 20 Seiten wollen die Vereine das queere Leben in Ulm sowie die Arbeit der Stadt abbilden, bewerten und weitere Ideen und Verbesserungsvorschläge aufzeigen.

Aktion auf dem Ulmer Münsterplatz am 17. Mai - dem internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie. SWR Hannah Schulze

Queere Angebote: "Ulm ist auf einem guten Weg"

Neben "Young and Queer" gibt es noch weitere Anlaufstellen in Ulm für queere Menschen. So etwa das Beratungsangebot von Isabelle Melcher in der Hartmannstraße. Melcher leitet auch die Jugendgruppe Teengender, die sich an Jugendliche richtet. Zudem gibt es die "Queer Christ" in Ulm - eine Gruppe queerer Gläubiger, die sich monatlich zusammen finden.

Ulm könnte offener sein, sagt Paulino. Es könnte mehr Angebote geben, wie eine Antidiskriminierungsstelle oder feste Räumlichkeiten. Luft nach oben ist noch da, meint der 21-Jährige. Die Stadt ist aber auch einem guten Weg und zumindest ihm hat sie zu einem Neustart verholfen.