Das Münchner Zirkusunternehmen Krone startet am Samstag seine diesjährige Tournee durch Süddeutschland in der Ulmer Friedrichsau. Mit dabei sind knapp 100 Tiere, darunter 33 Raubkatzen.

Trotz der anhaltenden Diskussion um Wildtiere in der Manege geht der Circus Krone in diesem Jahr wieder mit Löwen und Tigern auf Tournee. Erste Station ist Ulm. Eigentlich hatte die Stadt den Auftritt mit Wildtieren schon im Jahr 2017 auf allen städtischen Flächen untersagt. Dennoch dürfen sie in diesem Jahr wieder mitkommen.

Der Zirkus hatte gegen das Verbot geklagt, mit Erfolg. Im Jahr 2019 kippte der Verwaltungsgerichtshof in Sigmaringen den Beschluss. Die Begründung: Das Verbot der Stadt sei ein unzulässiger Eingriff in die Berufsfreiheit eines Zirkusunternehmens. Laut Ulms Oberbürgermeiser Gunter Czisch (CDU) hält die Stadt den Beschluss aufrecht, auch wenn er nicht rechtskräftig ist. Es sei ein Signal, dass die Stadt darauf achte, dass Wildtiere artgerecht gehalten werden. Man halte sich aber an die Rechtsprechung und schreite nicht ein, wenn der Circus Krone nun mit Wildtieren auftrete.

"Wir lassen den Beschluss als politisches Signal, und trotzdem halten wir uns natürlich an die Rechtssprechung."

Der erste Auftritt des Zirkus seit dem Sieg vor Gericht

Da in den Folgejahren durch die Coronapandemie Zirkusaufführungen nicht möglich waren, kommt der Circus Krone am Ostersamstag zum ersten Mal seit dem Urteil wieder in die Friedrichsau, und zwar mit Tigern und Löwen. Die gehörten in jedem Fall dazu und ihnen gehe es sehr gut, argumentiert der Tierschutzbeauftragte des Zirkus, Frank Keller. "Es wird strengstens darauf geachtet, dass alle Tierschutzregelungen eingehalten werden. Zudem werden sie nur von erfahrenen Tierhaltern betreut. Außerdem kommt fast jede Woche das Veterinäramt zur Kontrolle."

"Die Tiere sind in der 16. Generation in menschlicher Obhut, es sind keine Wildtiere mehr, es sind exotische Tiere."

Tierschützer kämpfen weiter für das Verbot von Wildtieren im Zirkus

Tierschützer sind anderer Meinung. "Tiere gehören nicht in eine Manege", sagt Yvonne Würz, Fachreferentin für Tiere in Zoo und Zirkus bei der Tierschutzorganisation PETA. Die Tiere würden ständig transportiert, zu den Auftritten gezwungen, vor Publikum durch die Manege gequält.

"Die Tiere werden zu den Auftritten gezwungen, das ist aus unserer Sicht ethisch niemals vertretbar"

Zur Premierenvorstellung am Samstag haben die Tierschutzorganisation PETA und die Tierschutzpartei zu Protesten vor dem Zirkus aufgerufen. Der Circus Krone wird bis zum 16. April in Ulm gastieren.