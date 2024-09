In Nellingen im Alb-Donau-Kreis ist in der Nacht zum Mittwoch eine Lagerhalle abgebrannt. Zwei Nachbarhäuser mussten vorsichtshalber geräumt werden. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Nur noch ein paar Balken blieben übrig: In Nellingen (Alb-Donau-Kreis) ist in der Nacht eine Scheune in der Ortsmitte niedergebrannt. Ein Zeuge meldete kurz nach 2 Uhr per Notruf das Feuer. Als die Feuerwehr anrückte, stand die landwirtschaftliche Halle lichterloh in Flammen.

Zwei Nachbarhäuser wurden sicherheitshalber evakuiert

Mehr als 100 Feuerwehrkräfte sowie das Technische Hilfswerk und der Rettungsdienst waren im Einsatz. Zwei benachbarte Häuser mussten während der Löscharbeiten evakuiert werden: ein Wohnhaus und eine Gastwirtschaft mit Fremdenzimmer. Acht Menschen holte die Feuerwehr aus den Gebäuden. Ein Übergreifen der Flammen wurde verhindert. Die Gebäude blieben unversehrt.

Polizei schätzt den Brandschaden auf 300.000 Euro

Laut Polizei wurde niemand verletzt. In der Halle standen mehrere Fahrzeuge, außerdem waren einige hundert Liter Heizöl gelagert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. Den Schaden des Feuers in Nellingen schätzt die Polizei auf mindestens 300.000 Euro.