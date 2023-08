Neues Konzept in Sachen E-Mobilität: Der chinesische Autohersteller NIO setzt auf den Akkutausch. An der A8 am Rasthof Seligweiler bei Ulm steht jetzt eine Batteriewechselstation.

Die Batterie am Auto tauschen anstatt sie zeitaufwendig zu laden: Das soll die neue Batteriewechselstation des chinesischen Autoherstellers NIO ermöglichen. Eine solche Station ist am Donnerstag am Rasthof Seligweiler nahe der A8 bei Ulm eröffnet worden. Video herunterladen (21,1 MB | MP4) Batteriewechsel nur bei Fahrzeugen der Marke NIO möglich Der Batteriewechsel passiert in einer Art Garage, die ähnlich wie eine Waschstraße aussieht. Ein Roboterarm entfernt ein paar Schrauben, nimmt die alte Batterie heraus und ersetzt sie direkt durch eine neue. Alles innerhalb von fünf Minuten. Langes Warten an einer Ladestation wäre damit für Fahrer von E-Autos Geschichte. Der einzige Haken: Der Batteriewechsel funktioniert nur bei Fahrzeugen der chinesischen Marke NIO. Autohersteller NIO setzt für E-Mobilität auf Batteriewechselstationen Die Idee könnte ein interessanter neuer Ansatz sein, um dem Problem der langen Ladezeiten bei E-Autos Herr zu werden. Allerdings fährt in Deutschland laut dem Kraftfahrt-Bundesamt so gut wie keiner die Autos der chinesischen Marke. Die Zahl der gemeldeten Autos befindet sich demnach im dreistelligen Bereich. Batteriewechsel nur im Mietmodell möglich Nur wer sich für das Abo-Modell des chinesischen Herstellers entscheidet, kann die Batterie in den Wechselstationen auch austauschen lassen.