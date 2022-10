ADAC Aktionstag räumt mit Mythen über das E-Auto auf

Urlaub im Ausland mit dem E-Auto – unmöglich! Im Winter das E-Auto nehmen – dafür ist die Batterie zu schlecht! Mit diesen Mythen will der ADAC bei seinem Aktionstag am Samstag aufräumen.

Jede zweite Frage am Schalter des ADAC-Standorts in Karlsruhe sei eine Frage zur Elektromobilität. Viele Menschen seien verunsichert, so Sascha Coccorullo, Leiter der Abteilung Strategie und Forschung des ADAC. Die Mythen über Elektroautos kämen noch aus Zeiten, die schon zehn oder fünfzehn Jahre zurück liegen, erklärt der Unternehmenssprecher des ADAC, Christian Buric.

Eine Sorge, mit der das Team des ADAC häufig konfrontiert wird: Mit der Batterie in einem E-Fahrzeug keine weiten Strecken zu schaffen.

"Gerade die Reichweiten-Angst ist eine Angst, die absolut keine Begründung mehr hat."

Deswegen hat das Team des ADAC Nordbaden den E-Day organisiert. Am Samstag zwischen 10 Uhr und 16 Uhr können sich Interessierte am ADAC-Standort Karlsruhe informieren und ausprobieren.

Was kann ein E-Fahrzeug im Jahr 2022?

Nicht nur die Reichweite eines E-Autos habe in den letzten Jahren enorm zugenommen, auch die Infrastruktur habe sich verbessert, so Christian Buric. Mit einem E-Auto länger unterwegs zu sein, sei inzwischen kein Problem mehr. Was Elektroautos alles leisten können und wo Grenzen sind, erklären diesen Samstag Experten den Interessierten direkt vor Ort. Auch Trainer stehen bereit, um mit E-Auto zu üben. Das sei wichtig, um Unsicherheiten beim Fahren von E-Autos los zu werden: Wie nutze ich so ein Auto effizient? Wie lade ich richtig? Das seien Fragen, die bei vielen Menschen vor Ort relevant sind, erklärt Thomas Hätty, der Leiter des Verkehrsteams des ADAC.

So wird Elektromobilität gefördert

Die Förderung für Elektro-Fahrzeuge wird in den kommenden Jahren geringer ausfallen, so viel steht fest. Trotzdem gibt es sowohl für E-Autos als auch für Ladesäulen noch gute Möglichkeiten, eine Förderung zu bekommen. Die Förderung unterscheidet sich aber oft schon von Bundesland zu Bundesland und auch einzelne Städte haben eigene Regelungen. Den Durchblick, wo aktuell Geld gespart werden kann, können sich Interessierte am Samstag direkt bei den Experten geben lassen.

Der ADAC Nordbaden veranstaltet hier in Karlsruhe in der Steinhäuserstraße den Aktionstag Elektromobilität.

E-Bikes nehmen Fahrt auf

Beim E-Day geht es nicht nur um Autos. Auch der Verkauf von E-Bikes boome laut ADAC und deswegen sind die Elektroräder auch in Karlsruhe beim Aktionstag ein wichtiges Thema. Vom Mountainbike über das Cityrad bis hin zum Lastenrad können sich auch Fahrradfahrer hier den ganzen Tag ausprobieren.

