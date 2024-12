per Mail teilen

Ein 37-jähriger Autofahrer hat in Neu-Ulm eine Kontrolleurin angegriffen. Der Mann hatte in der zweiten Reihe geparkt und sollte dafür ein Knöllchen bekommen. Mehrere Streifenwagen rückten aus.

Ein Mann parkt in Neu-Ulm in der zweiten Reihe und wird aggressiv, als eine Kontrolleurin ihn darauf anspricht. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagabend. Der 37-Jährige wollte sein Auto nicht wegfahren und ging davon. Als die Politesse ihm daraufhin ein Knöllchen geben wollte, kam er zurück.

Wie die Polizei berichtet, riss der Autofahrer das Gerät der Kontrolleurin an sich und wollte damit in sein Auto steigen. Als die Frau das Gerät zurückholen wollte, habe er sie gepackt und geschüttelt. Eine Kollegin griff ein, so sei es gelungen, den Mann zurückzudrängen.

Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus und traf vor Ort alle Beteiligten an. Verletzt wurde niemand. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen versuchter Körperverletzung und Nötigung ermittelt.