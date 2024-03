In der Remsgalerie in Schwäbisch Gmünd hat es am Mittwochabend einen größeren Rettungseinsatz gegeben. Menschen hatten über Reizungen der Atemwege geklagt. Die Ursache ist unklar.

Mehrere Menschen haben am Mittwochabend in der Remsgalerie in Schwäbisch Gmünd über Reizungen der Atemwege geklagt. Gegen 17 Uhr waren nach Polizeiangaben rund 70 Menschen in dem Einkaufszentrum. Audio herunterladen (330 kB | MP3) Lage in Remsgalerie anfangs unübersichtlich Rettungsdienst und Feuerwehr waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Bei ihnen meldeten sich insgesamt 19 Betroffene. In einer ersten Meldung bat die Polizei die Bevölkerung, den Bereich rund um den Einsatz zu meiden, um die Rettungskräfte nicht zu behindern. Eine Gefahr für die Umgebung schloss die Feuerwehr jedoch von Anfang an aus. Die Remsgalerie wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend geräumt. Feuerwehr gibt schnell Entwarnung Alle 19 Betroffenen konnten noch vor Ort aus der medizinischen Betreuung entlassen werden. Die Feuerwehr lüftete unterdessen das Gebäude und gab es nach rund einer Stunde wieder frei. Die Ursache für den Vorfall ist nicht bekannt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.