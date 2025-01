Eigentlich sollte ein Auto nach einem Besuch in der Werkstatt besser funktionieren als vorher. Nicht so bei einem Auto in Ulm. Es brannte bei der Probefahrt aus.

In Ulm ist am Freitagabend ein Auto bei einer Probefahrt komplett ausgebrannt. Laut Polizeibericht hatte eine Werkstatt eigentlich prüfen wollen, ob nach einem Check nun alles in Ordnung ist. Zwei Mechaniker eines Autohauses waren Freitag mit den Arbeiten an dem Auto fertig. Für eine Abschlussfahrt fuhren sie auf die B10. Sie berichteten der Polizei, dass das Auto auf Höhe Ulm-Jungingen plötzlich zu ruckeln begann. Knall und Rauch: Probefahrt endet mit Flammen Es gab einen Knall und aus der Motorhaube stieg Rauch auf. Die Mechaniker konnten das Auto noch auf dem Standstreifen abstellen und sich in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Auto bereits in Flammen. Es brannte vollständig aus. Der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt.