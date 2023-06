Es klappert, es quietscht, es flimmert: Die neue Ausstellung "Dynamic" in der Kunsthalle Weishaupt zeigt Kunst in Bewegung. Auch die Besucher sollten sich bewegen - etwa vor Spiegelobjekten.

Die Kunstsammlung des Unternehmers Siegfried Weishaupt bietet so viele Bilder und Skulpturen, dass immer wieder neue Themen gesetzt werden können. Am Samstag wird in der Kunsthalle Weishaupt in Ulm eine Ausstellung eröffnet, die sich der Bewegung widmet: "Dynamic - Bewegung in der Sammlung" lautet der Titel. Es ist tatsächlich viel in Bewegung. Aber es gibt auch Arbeiten, die Bewegung nur festhalten - und trotzdem vor Dynamik nur so strotzen.

Ausstellung "Dynamic" - Robert Longo wirft Tänzer mit Bällen ab

Es war die Musik aus dem New York der Achtziger Jahre, die den Künstler Robert Longo zu tänzerischen, fotorealistischen Zeichnungen inspiriert hat. Als Vorlage verwendete er Fotografien. Um die Tänzer zu wirklich wilden Bewegungen zu verleiten, hat Robert Longo auf seiner Dachterrasse in Brooklyn zu einer ungewöhnlichen Methode gegriffen: Er hat sie mit Bällen abgeworfen. Der Tanz ist eigentlich eine Ausweichbewegung.

Tanz in Ekstase: Robert Longo hat die Tänzer und Tänzerinnen mit Bällen abgeworfen, um die Wildheit der Bewegung zu erreichen. VG Bild-Kunst, Bonn 2023

Kunsthalle Weishaupt Ulm - Wellenlinien-Bilder beginnen zu flirren

Tanz und Bewegung entstehen also im Kopf des Betrachters. Das gilt in hohem Maße auch für die flirrenden Bilder von Philippe Decrauzat. Er zeichnete geschwungene Linien, die mal enger zusammen liegen, mal weiter auseinander. Es entstehen dynamische Wölbungen und Wellen - ähnlich wie der Faltenwurf einer Tischdecke. Versucht man die Wellenlinien mit dem Auge zu fixieren, beginnen sie zu flimmern, dass einem fast schwindelig wird.

Man wird schier besoffen, wenn man vor diesem Kunstwerk von Philippe Decrauzat steht: Fixiert man die grünen Linien, beginnen sie vor den Augen zu flimmern. Philippe Decrauzat

Ähnlich die Arbeiten von Jason Martin: Seine auf Leinwand gebannten Wellenbewegungen stellt er mit dem Kamm her: "Wenn er die Arbeit macht, bewegt er sich fast wie ein Tänzer", erzählt Luisa Schneider, die die Ausstellung mitgestaltet hat. Wenn man vor dem gekämmten Werk hin und her läuft, entdeckt man ganz unterschiedliche Lichteffekte. Offenbar wollte Jason Martin auch, dass wir als Betrachter uns vor seinem Bild bewegen.

Auch Betrachter sollen sich bewegen

Dass sich Museumsbesucherinnen und -besucher vor dem Kunstwerk bewegen, ist auch Ziel der Spiegelobjekte von Adolf Luther. Die Linsen und Spiegel haben eine wahnsinnige Anziehungskraft, findet Luisa Schneider: "Vielleicht weil ich plötzlich der Star dieses Kunstwerks bin. Ich sehe mich selber. Wenn ich mich bewege, bewegt sich auch das Kunstwerk."

"Keine starren Perspektiven, kein Stillstand, aktiv sein, sich einmischen und in Bewegung treten - auch als eine politische Botschaft."

Natürlich gibt es auch Kunst, die sich wirklich selbst bewegt. Wie die berühmten quietschenden Maschinen des Schweizers Jean Tinguely, die der Künstler aus Schrottteilen zusammengebaut hat. Auch der Argentinier Julio Le Parc hat bewegliche Kunst konstruiert. Er versteht das Phänomen Bewegung politisch: Eines seiner Objekte ist aus einem in Falten geworfenen Aluminiumstreifen gebaut. Der Streifen wird von langsam rotierenden Metallstäben in immer neue Wellenformationen gezogen. Ein Symbol für die Wichtigkeit fortlaufender Veränderung. Le Parc hat sich gegen Diktaturen in Südamerika eingesetzt und später auch in Paris politisch engagiert. Er wolle die Besucher aufrütteln, meint die Ausstellungsmacherin Luisa Schneider: "Keine starren Perspektiven, kein Stillstand, aktiv sein, sich einmischen und in Bewegung treten - als eine politische Botschaft."

Ausstellung "Dynamic" in der Kunsthalle Weishaupt Die Ausstellung "Dynamic" in der Kunsthalle Weishaupt zeigt insgesamt 30 Werke weltbekannter Künstlerinnen und Künstler. Sie läuft von Juli bis November 2023. Öffnungszeiten Dienstags bis Sonntag 11 - 17 Uhr

Montags geschlossen Zum Begleitprogramm gehört auch eine Kooperation mit dem dansarts ballett centrum, Ulm: "Wir tanzen mitten in der Ausstellung - bei jedem Termin vor einem anderen Kunstwerk", heißt es dazu. Außerdem gibt es "Pop-Up-Yoga" in Zusammenarbeit mit "fabienne.yoga": "Wir rollen unsere Matten in der Ausstellung aus und machen gemeinsam Vinyasa Yoga vor den Kunstwerken".

Dynamik pur

Kunst, die sich bewegt. Kunst, die so tut, als ob sie sich bewegt. Und Kunst, die Bewegung im Kopf auslöst. Die Ausstellung "Dynamic" vermittelt Dynamik pur.