Aschenbecher aus Plastik, Rührschüsseln aus Plastik. In den 60er Jahren war das Zeug einfach hip. Wie man damals - und heute - über Kunststoff dachte, zeigt eine neue Ausstellung im HfG-Archiv Ulm.

Hört man heutzutage den Begriff "Kunststoff" oder Plastik, zuckt man unweigerlich zusammen: Das Zeug ist halt überall und hat jeden Winkel unserer Erde vermüllt. Angefangen hat der Plastik-Hype in den Sechzigerjahren. Damals war es das Material der Hoffnung, der grenzenlosen Möglichkeiten. Daran will die Ausstellung "Kunststoff Zauberstoff" im Archiv der legendären Hochschule für Gestaltung in Ulm erinnern.

Die Kunststoff-Aschenbecher mit der Kante, die wie eine Sinuskurve geschwungen ist, stapeln sich in allen Bonbonfarben. Eine ganze Vitrine zeigt: In den 60er und 70er Jahren war Plastikzeugs einfach hip. Die blaue Nivea-Dose aus Blech war old-school, jetzt war die Zeit für Creme 21 – aus Plastik und knallorange.

Blaue Creme-Dosen aus Blech waren old-school. In den Siebzigerjahren erfreute man sich an der knall-orangen Creme 21. Die Ausstellung "Kunststoff Zauberstoff" im HfG Archiv Ulm macht den Plastik-Hype der Zeit greifbar. SWR Rainer Schlenz

"Wichtig finde ich diesen demokratischen Ansatz, dieses 'Design für Alle', für ein gutes Leben in Zufriedenheit. Das ermöglicht wurde durch diese neuen Werkstoffe. Alles andere wäre viel zu teuer gewesen."

Kunststoff Zauberstoff - Es ging auch um Demokratie

Die Hoffnung, die mit dem Material Kunststoff mitschwang, ging weit über neue Farben, neue Formen, neue Stückzahlen hinaus, sagt die Ausstellungsmacherin Christiane Wachsmann. Es ging um Demokratie! Der berühmt-berüchtigte Stapelstuhl aus weißem Plastik etwa war in ärmeren Ländern die einzige erschwingliche Sitzmöglichkeit.

Ein preiswertes Kunststoff-Auto, entwickelt von Absolventen der HfG Ulm, für "Entwicklungsländer". In Herstellung gegangen ist das Fahrzeug allerdings nie: Der Motorenproduzent ging vor der Serienreife bereits pleite. SWR Rainer Schlenz

So war auch ein Entwurf für ein einfaches grünes Kunststoff-Auto gedacht – entwickelt für "Entwicklungsländer". Das "Design für Alle" aus dem preiswerten Material Kunststoff sollte ein gutes Leben für alle ermöglichen. "Alles andere wäre viel zu teuer gewesen", sagt Wachsmann.

HfG-Archiv Ulm will kritische Auseinandersetzung mit Kunststoff

Es geht der Kuratorin keineswegs darum, die Plastikkultur zu verherrlichen. Auf das Kunststoff-Thema kam sie, weil sie beim Spazierengehen ein zerfleddertes, blaues Seil und Kabelbinder herumliegen sah. Ihr gesammelter Plastikmüll füllt eine ganze Tischplatte – eine leicht beklemmende Horrorshow. Das Bedrohliche des Materials solle nicht außen vor bleiben. Die Fragestellung der Ausstellung sei: "Was ist daran gut? Und was ist daran schlecht? Und wie können wir in Zukunft damit umgehen?"

Symbol für die Vermüllung der Weltmeere: Funde wie dieses zerfledderte Kunststoff-Seil gaben den Anstoß für die Ausstellung im HfG Archiv Ulm "Kunststoff Zauberstoff". SWR Rainer Schlenz

HfG-Archiv Ulm: Nachhaltigkeit war in Hochschule ein Thema

Die HfG Ulm war sicherlich keine Bio-Hochschule. Der Gedanke der Nachhaltigkeit aber war von Beginn an verankert. Die intensive Auseinandersetzung mit Form, Farbe, mit jedem Material, hat praktische, wertige Produkte hervorgebracht, die man einfach nicht wegwerfen konnte – auch nicht den Plastikaschenbecher. Die HfG Akteure wollten in den Fünfziger und Sechziger Jahren "einen Wert herstellen", sagt Christiane Wachsmann. "Und nicht irgendetwas, das man nach einmaligem Gebrauch in die Landschaft schmeißt."

Die Ausstellung "Kunststoff Zauberstoff" im HfG Archiv Ulm zeigt auch, das Kunststoff nicht nur Synthetik meint: Kunststoff kann auch aus Abfall aus der Brauereiproduktion entstehen, wie in diesem Entwurf für Hocker zu sehen ist. SWR Rainer Schlenz

Kunststoff – auch das zeigt die Ausstellung – kann auch der Abfall aus der Bierproduktion sein: Ein drei Jahre alter Entwurf zweier Studenten der HfG Schwäbisch Gmünd zeigt Hocker aus gepresstem Biertreber-Granulat: Das Material klebt gut, man kann es in fast beliebige Formen pressen, "also eigentlich verarbeiten wie diese polymeren Kunststoffe, die aus Öl gewonnen wurden. Und man kann es nachher wieder auf den Kompost werfen und es vergeht. Es kann in den Biomüll!"

Die Ausstellung im HfG Archiv Ulm definiert Kunststoff viel weiter: Kunststoff ist nach dem Verständnis von Kuratorin Christiane Wachsmann jedes künstlich, also von Menschenhand geformte Material - also nicht nur Plastik und synthetische Materialien, sondern auch Dinge aus Stahl, Holz, Porzellan oder Keramik. SWR Rainer Schlenz

"Kunststoff – Zauberstoff". Die Ausstellung macht den Hype der Vergangenheit greifbar. Sie zeigt die Problematik der Massenproduktion. Und sie zeigt, wo die Zukunft liegt vom Zauberstoff Kunststoff.