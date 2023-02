per Mail teilen

Auf dem Ulmer Messegelände beginnt am Donnerstag die 11. Bildungsmesse. 270 Aussteller präsentieren ihre Ausbildungsmöglichkeiten. IHK Ulm und Stadt Ulm erwarten als Veranstalter mehrere zehntausend Besucher.

Was soll ich werden, wenn ich groß bin? Auf diese Frage können Jugendliche und junge Erwachsene von Donnerstag bis Samstag in Ulm möglicherweise eine Antwort finden. Auf der 11. Ulmer Bildungsmesse zeigen 270 Aussteller Möglichkeiten für eine Ausbildung.

Großes Interesse der Firmen

Im Ausstellerverzeichnis der Ulmer Bildungsmesse findet sich das "Who is Who" der Betriebe aus dem Großraum Ulm. Auszubildende sind begehrt, sozusagen Mangelware. Deshalb stellen auch Betriebe ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor, die vor Jahren noch nicht auf der Messe waren, weil sie früher von Bewerberinnen und Bewerbern förmlich überflutet wurden.

Bild der Messe hat sich gewandelt

Während die Bildungsmesse früher vor allem Angebote für Lehrstellen präsentierte, hat sich ihr Bild stark geändert. Die klassische Lehrstelle gibt es zwar nach wie vor. Doch zusätzlich haben Firmen und Behörden in Sachen Bildung viel mehr zu bieten. Angebote gibt es unter anderem auch für die Berufsvorbereitung, das Duale Studium, ein Hochschulstudium, ein Studium an einer Universität oder für die Berufsweiterbildung. Auf der Messe gibt es nicht nur die üblichen Messestände, sondern auch ein umfangreiches Begleitprogramm. 185 Berufspräsentationen gibt es, 44 weitere Vorträge. Ausbildungs-Experten geben auch Tipps zum Thema Bewerbung.

"Unsere Adressaten sind nicht nur die jungen Menschen, sondern auch ihre Eltern."

Eine Messe nicht nur für Jugendliche

Die IHK Ulm will als Veranstalter mit der Bildungsmesse nicht nur Jugendliche ansprechen. Berufsausbildung ist häufig ein Familienprojekt. Eltern kennen die Stärken und Schwächen ihrer Kinder. Deswegen lohne sich ein gemeinsamer Besuch der Messe, sagt Petra Engstler-Karrsch von der IHK Ulm. Auch Lehrer seien auf der Bildungsmesse willkommen, genauso wie Interessierte an beruflicher Weiterbildung.

Fahrplan für den besseren Überblick

Die Veranstalter empfehlen, sich vor der Messe über das Angebot zu informieren. Dafür gibt es auf der Homepage der Bildungsmesse ein Verzeichnis über alle Aussteller. Mit einem eigenen Messefahrplan kann sich jede Besucherin und jeder Besucher einen eigenen Hallenrundgang zusammenstellen. Dadurch lassen sich die bevorzugten Aussteller und Vorträge zusammenstellen. Der Messefahrplan ist dann über eine App auf dem Handy abrufbar.

Die Ulmer Bildungsmesse endet am Samstagabend. Es werden mehrere zehntausend Besucher erwartet.