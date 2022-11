Ein 17-jähriger Jugendlicher hat in Schwäbisch Gmünd in einer Warteschlange vor einem Imbiss mit einem Messer auf zwei Männer eingestochen. Die beiden Opfer wurden schwer verletzt.

Wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab, ereignete sich der Vorfall gegen 2:40 Uhr in der Nacht auf Dienstag vor einem Imbiss in der Schwäbisch Gmünder Innenstadt. Der 17-Jährige hatte in der Warteschlange offenbar eine Frau angerempelt. Diese schubste ihn daraufhin weg.

17-Jähriger zückte plötzlich ein Messer und stach zu

Es entwickelte sich ein Streit mit den Begleitern der Frau. Der Jugendliche soll dann plötzlich ein Messer gezückt und auf die beiden Begleiter eingestochen haben. Die 20 und 25 Jahre alten Männer erlitten schwere Verletzungen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, sich zu melden.

20-Jähriger störte Tatortarbeit und wurde in Gewahrsam genommen

Während der Ermittlungen am Tatort, störte ein 20-Jähriger mehrfach die polizeiliche Arbeit, indem er sich vor die Polizeibeamten stellte und von sich von einem Bekannten fotografieren ließ. Als er der mehrfachen Aufforderung, dies zu unterlassen nicht folgte und sich sogar über die Beamten lustig machte, wurde der 20-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen.