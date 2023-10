Wie viele Überstunden leisten Lehrerinnen und Lehrer in Baden-Württemberg? Um diese Fragen beantworten zu können, hat der Berufsschullehrerverband gemeinsam mit der Universität Mannheim eine Studie durchgeführt.

Der Betrieb an beruflichen Schulen in Baden-Württemberg ist nur noch mit einer hohen Anzahl von Überstunden möglich. Das geht aus einer Studie zur Arbeitszeit, Arbeitsbelastung und Resilienz von Lehrkräften des Berufsschullehrerverbandes und der Universität Mannheim hervor, die dem SWR vorliegt.

Demnach arbeiten an Berufsschulen Schulrektoren 362 Stunden mehr pro Jahr als vorgesehen. Grund seien die Arbeitsverdichtung und zahlreiche Vorschriften. Nur durch die hohe Anzahl an Überstunden sei der Betrieb an den beruflichen Schulen noch möglich, so der Berufsschullehrerverband Baden-Württemberg. Alle Ergebnisse der Erhebung, an der hunderte Lehrkräfte an den Berufsschulen im Land teilgenommen haben, sollen am Montag im Rahmen einer Pressekonferenz in Stuttgart vorgestellt werden.

Verantwortliche fordern Politik zum Handeln auf

Um Rektoren zu entlasten, brauche es mehr Assistenzkräfte, erklärte der Vorsitzende des Interessensverbands an beruflichen Schulen, Roland Plehn, gegenüber dem SWR. Assistenzen brauche es für Aufgaben wie Datenschutz, IT oder Brandschutz. Diese Assistenzkräfte müssten den Schulrektoren unterstellt werden, so Plehn weiter.

Der Vorsitzende des Berufsschullehrerverbands, Thomas Speck, forderte die Politik auf, zeitnah gegenzusteuern, um die überhöhten Arbeitszeiten der Lehrkräfte und Schulleitungen zu senken. Um den Forderungen nach Entlastung Nachdruck zu verleihen, startet der Verband eine Online-Petition.

Kultusministerium reagiert auf Arbeitsbelastung

Das baden-württembergische Kultusministerium erklärte gegenüber dem SWR, dass Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte an beruflichen Schulen derzeit davon geprägt seien, dass noch nie so viele junge Menschen an den beruflichen Schulen waren, die eine weitgehende Unterstützung bei ihrer Integration in Gesellschaft und Arbeitsleben benötigen.

Viele der Handlungsfelder, auf die in der Studie hingewiesen werden, seien auch Themen, an denen das Kultusministerium kontinuierlich arbeite. Allerdings stoße man immer wieder an Grenzen, beispielsweise aufgrund mangelnder Ressourcen oder der Verfügbarkeit von Lehrkräften auf dem Arbeitsmarkt, heißt es weiter. "Die Arbeitsumfänge der Lehrkräfte und wie sich diese besser abbilden lassen, werden gegenwärtig bundesweit im Rahmen der Kultusministerkonferenz diskutiert", so Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne).