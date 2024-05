per Mail teilen

Im Untersuchungsausschuss des Landtags zur Polizei-Affäre geht es am Montag um weitere Vorwürfe gegen den vom Dienst freigestellten Inspekteur der Polizei - konkret um eine Personalentscheidung.

Der vom Dienst freigestellte Inspekteur der Polizei soll vor rund vier Jahren durch eine umstrittene Personalentscheidung für erhebliche Unruhe im Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei gesorgt haben. Darum geht es bei der Sitzung des Untersuchungsausschusses des baden-württembergischen Landtags zur Polizei-Affäre.

Krisensitzung beim SEK

Der Inspekteur hatte in seiner Eigenschaft als Baden-Württembergs ranghöchster Polizeibeamter im Jahr 2021 die SEK-Führung ausgetauscht. Der damalige Innenstaatssekretär Wilfried Klenk (CDU) hatte im Untersuchungsausschuss von einer Krisensitzung des Spezialeinsatzkommandos berichtet, weil die Beamten mit der neuen SEK-Führung nicht klargekommen seien. Dabei soll es sich um eine Vertraute des Inspekteurs gehandelt haben. Klenk ordnete daraufhin einen erneuten Wechsel in der Spitze des SEK an.

Von der Befragung eines Sonderermittlers erhoffe man sich nun weitere Details, um die ganze Dimension dieses Sicherheits-Skandals zu erfassen, sagte FDP-Innenexpertin Julia Goll dem SWR.