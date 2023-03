per Mail teilen

Im Freudenstädter Stadtteil Kniebis hat die Polizei zwei Leichen gefunden. Über die näheren Umstände ist noch nichts bekannt.

Am Mittwoch hatte die Polizei gemeldet, dass in einem Wohnanwesen in Kniebis (Kreis Freudenstadt) eine Leiche gefunden worden sei. Zu Hintergründen und Identität gab es keinerlei Informationen.

Auf dem Kniebis hat die Polizei zwei Tote gefunden (Symbolbild). SWR Michaela Dymski

Am Donnerstag gaben Polizei Pforzheim und Staatsanwaltschaft Rottweil bekannt, dass es sich bei dem Leichenfund um zwei männliche Personen im Alter von 58 und 32 Jahren handle.

Viele Fragen offen

In welchem Verhältnis die beiden zueinander standen und ob beide in dem Anwesen wohnten, blieb zunächst unklar. Es gibt auch keine Informationen darüber, wo die Leichen gefunden worden waren. Ein Polizeisprecher machte keine Angaben dazu, ob ein Verbrechen ausgeschlossen werden kann: Ermittelt werde in alle Richtungen.

Noch keine Obduktions-Ergebnisse

Um die näheren Todesumstände zu klären, sollen die Leichname obduziert werden. Die Ergebnisse der Obduktion liegen der Staatsanwaltschaft Rottweil nach eigenen Angaben bisher nicht vor. Anfang kommender Woche könnte es neue Erkenntnisse geben.