Die beiden Leiter der Tübinger Kinderwunschpraxis, Inés und Ulrich Göhring, hoffen darauf, dass die Eizellspende so schnell wie möglich in Deutschland legalisiert wird. Wichtig ist ihnen: nach deutschen Standards, sodass das Kind wie nach Zeugung durch eine Samenspende das Recht auf Kenntnis seiner Abstammung hat. Das sei bei der Eizellspende im Ausland vielfach nicht gegeben, was sie bedauern - dazu Ulrich Göhring.