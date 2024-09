Zuschauer lernen Wetterreporter Harry Röhrle persönlich kennen

Er ist der "Wetterdenger" aus der Landesschau. Seit mehr als 20 Jahren ist Harry Röhrle als Wetterreporter bekannt. Im Studio Tübingen konnten ihn Zuschauer nun ganz nah erleben.

Im Fernsehen berichtet Harry Röhrle seit mehr als 20 Jahren für die SWR-Landesschau Baden-Württemberg aus dem ganzen Land. Bei der Veranstaltung "Live auf dem Österberg" haben etwa 50 Zuschauerinnen und Zuschauer die Möglichkeit genutzt, ihn mal außerhalb des Fernsehers kennenzulernen. Gemeinsam mit SWR-Kollege Edi Graf plauderte Röhrle über seinen Job als "Wetterdenger" und gab Einblicke hinter die Kulissen des SWR Studios Tübingen.

Zuschauer: Wetterreporter so sympathisch wie im Fernsehen

Martina Raible war mit ihrem Mann Andreas Wanitschek und ihren beiden Schwestern am Donnerstagabend dabei. Die beiden kamen extra aus Stuttgart nach Tübingen, um Wetterreporter Röhrle zu treffen. "Der ist ja schon im Fernsehen immer so sympathisch. Und das ist er auch in echt", sagte Raible dem SWR am Freitag. Den beiden Stuttgartern hat besonders gut gefallen, dass immer wieder kleine Filmsequenzen mit Einsätzen von Harry Röhrle in das lockere Gespräch mit Edi Graf eingestreut wurden. "Das war kurzweilig", meinte Wanitschek.

Wo die Wetter-Filme entstehen, hat Röhrle den Zuschauerinnen und Zuschauern auch gleich gezeigt. Im Schnitt berichtete er, wie sein Tagesablauf als Wetterreporter in etwa aussieht: früh aufstehen, drehen, Text schreiben, schneiden, einsprechen. "Wahnsinn, wie viel Zeit für vier Minuten draufgeht", so Wanitschek.

Die Besucherinnen und die Besucher bekamen einen Einblick in die Fernseh-Schnitträume des SWR Studios Tübingen. SWR Tobias Rager

Röhrle gibt Prognosen ab und singt

Für Martina Raible war "Live auf dem Österberg" mit Harry Röhrle ein abwechslungsreicher Abend, den sie in guter Erinnerung behalten wird. Wie im Fernsehen hat der Wetterreporter auch gleich noch eine Prognose gewagt: "Auf dem Heimweg bleiben Sie trocken." Zumindest auf die Tübinger hat das zugetroffen. "Für Stuttgart hat es nicht ganz gepasst. Aber er macht ja auch Wetter für Tübingen", scherzte die Stuttgarterin im Gespräch mit dem SWR.

Einen Kritikpunkt gab es dann aber doch. Privat ist Harry Röhrle großer Musikfan. Dieses Hobby kam bei "Live auf dem Österberg" wohl zu kurz - zumindest für Martina Raible: "Es war schon ein bisschen schade, dass der Harry nur ein Lied gespielt hat." An der Gitarre gab er zum Abschluss des Abends "Weather With You" von Crowded House zum Besten. Der passt zum Wetterreporter und bis zum nächsten Mal kann er ja noch ein paar Wettersongs einüben.