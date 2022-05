Mit Doris Dörrie: Tübinger Mediendozentur findet wieder statt

Das Institut für Medienwissenschaft der Uni Tübingen und der SWR laden ein zu einem Abend mit der Filmemacherin Doris Dörrie. Die Veranstaltung am Donnerstag wird live gestreamt.

Am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 18.30 Uhr spricht die Regisseurin, Schriftstellerin und Professorin Doris Dörrie im Festsaal der Universität über die Macht von Geschichten. Sie ist bei der 17. Tübinger Mediendozentur zu Gast. es gibt keine Tickets mehr für die Veranstaltung. Sie kann aber im Livestream verfolgt werden.

Darüber spricht Doris Dörrie bei der Mediendozentur

Doris Dörrie zeigt autobiographisch, anekdotisch und mit Lust am Experiment, wie sehr die Macht von Geschichten die menschliche Existenz prägt. Denn Fakt ist: Menschen lieben Geschichten, leben in Geschichten, träumen in Geschichten. Und lügen sich die Welt in Form von Geschichten zurecht. Geschichten können Feindbilder und Hass erzeugen, Kriege befeuern. Sie können Menschen trennen und verbinden. Persönliche Neuanfänge, glückende Therapien, Veränderungen im Privaten und Revolutionen in der Gesellschaft, die Abkehr von Ungerechtigkeit und Gewalt – nichts von alldem ist denkbar ohne die Sinnzufuhr von Stories.

Diesen Fragen widmet sich Doris Dörrie in Tübingen

Aber wer darf überhaupt sprechen? Wessen Geschichte zählt? Und wann regiert nur das Klischee? Wie verändern Narrative der Propaganda das Kommunikationsklima? Und wie entdeckt man – in einer von News-Hektik und Selfie-Perfektionismus geprägten Zeit – wieder seine eigene Stimme, findet im authentischen Erzählen zu einer Würdigung des eigenen Lebens?

Filmemacherin Doris Dörrie zu Gast in Tübingen: mit einem öffentlichen und live gestreamten Vortrag am Donnerstag, 12. Mai 2022, um 18.30 Uhr. Mathias Botor

Doris Dörrie: Schriftstellerin, Regisseurin, Professorin Mit Doris Dörrie, Professorin an der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen, kommt eine der bekanntesten Autorinnen und Filmemacherinnen nach Tübingen, die mit über 30 Ehrungen und Preisen ausgezeichnet wurde. Schon ihre Filmkomödie "Männer" (1985) machte sie international bekannt und wurde als bester ausländischer Beitrag für den Oscar nominiert. Es folgten zahlreiche weitere Spielfilme (u.a. "Erleuchtung garantiert" und "Kirschblüten – Hanami"). Überdies ist Doris Dörrie Autorin von Romanen, Novellen, Kurzgeschichten und Kinderbüchern und hat (u.a. an der Staatsoper Berlin, und den Salzburger Festspielen) mit ihren Opern-Inszenierungen für Aufsehen gesorgt. Über etliche Monate hinweg stand ihr aktuelles Buch "Leben, schreiben, atmen" auf den Bestsellerlisten. In Workshops auf der ganzen Welt gibt Dörrie Schreibkurse und inspiriert ihr Publikum zu einem von Neugier, Offenheit und Lebensfreude geprägten Erzählen. "Ich schreibe, um das Leben zu feiern", so sagt sie. "Und wer schreibt, bekommt eine Ahnung von sich selbst."

Programm der Tübinger Mediendozentur am Donnerstag

Die thematische Einführung zur 17. Tübinger Mediendozentur am Donnerstagabend übernimmt der Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen. Es moderiert der neue Tübinger SWR-Studioleiter Marcel Wagner. Er übernimmt diese Aufgabe von Andreas Narr, einem der Erfinder der Mediendozentur, die inzwischen auch weit über die Grenzen der Stadt hinaus für Aufmerksamkeit sorgt. Ein Mitschnitt von Dörries Rede wird im Radio in SWR Aktuell am Samstag, 21. Mai, um 14:05 Uhr und um 21:03 Uhr gesendet. Interessierte können die Rede über einen Livestream verfolgen. Das Institut für Medienwissenschaft publiziert den Text gemeinsam mit dem SWR in einer Sonderveröffentlichung.

Über die Tübinger Mediendozentur

Seit 2003 kamen für die Mediendozentur unter anderem Claus Kleber, Maybrit Illner, Giovanni di Lorenzo, Alice Schwarzer, Frank Schirrmacher, Mathias Döpfner, Miriam Meckel, Sascha Lobo und Juli Zeh nach Tübingen. Die Tübinger Mediendozentur ist eine Kooperation der Universität Tübingen, des Instituts für Medienwissenschaft und des SWR Studios Tübingen. Ziel ist es, den journalistischen Nachwuchs zu fördern und die Kontakte zwischen dem SWR und der Hochschule zu vertiefen.

Neben den Gastvorträgen prominenter Medienvertreter wird im Rahmen dieser Kooperation auch ein Workshop für Studierende des Masterstudiengangs Medienwissenschaft angeboten, der gemeinsam von der Universität und dem SWR Studio Tübingen konzipiert wird. So bekommen die Studierenden Einblicke in ein modernes Medienunternehmen und haben die Möglichkeit, ihre Ausbildung praxisorientiert zu vertiefen. Die Universität beteiligt im Gegenzug Medienfachleute an Forschung, Lehre und Ausbildung.