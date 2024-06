Bis vor Kurzem haben sie noch Jungtiere zur Welt gebracht, vermutet der Jagdpächter. Jetzt sind sie tot: Drei Rehe, die innerhalb weniger Wochen im gleichen Bereich gefunden wurden.

Im Naturschutzgebiet, das an eine Wohnsiedlung in Ammerbuch-Reusten (Kreis Tübingen) grenzt, hat man die Rehe morgens oft auf der Wiese gesehen. Es war ein beliebter Rückzugsort für die Tiere. Anwohnerinnen und Anwohner hatten sich über die Rehe gefreut. Doch dann waren sie plötzlich weg. So erzählt es der Jagdpächter des Ammertals, Martin Schäffer. Sie hätten sich offenbar nicht mehr sicher gefühlt. Innerhalb von vier Wochen wurden dort drei tote Rehe gefunden. Sie waren schlimm zugerichtet, sagt der Jagdpächter.

Rehkitze können allein nicht überleben

Es müssen wohl Hunde gewesen sein, die allein in der Gegend unterwegs waren, davon ist Schäffer überzeugt. Denn Luchse oder Wölfe gebe es dort keine. Besonders tragisch: Die drei weiblichen Rehe wurden in der Brut- und Setzzeit getötet, in der die Tiere ihren Nachwuchs bekommen. In den ersten Wochen nach der Geburt sind die Kitze noch stark auf ihre Mutter angewiesen.

Es ist davon auszugehen, dass die toten Rehe Jungtiere hatten. Alleine können diese nicht überleben.

Noch unklar: Haben Hunde die Rehe getötet?

Im Ammerbucher Amtsblatt gab es einen Aufruf dazu, frei herumlaufende Hunde ohne Besitzer zu melden. Der Ortsvorsteher von Reusten hatte laut Schäffer zwei Hunde im Verdacht. Doch es gelte natürlich die Unschuldsvermutung, so der Jagdpächter. Es sei nicht bewiesen, dass Hunde die Rehe getötet hätten.

Sollte es einen weiteren Vorfall mit einem gerissenen Reh geben, werde man wahrscheinlich eine Genprobe nehmen. Der Ammerbucher Jagdpächter ist aber optimistisch, dass das nicht notwendig sein wird. Er hofft, dass die Hundebesitzerinnen- und Besitzer mittlerweile sensibilisiert sind und ihren Hund anleinen.