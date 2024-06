Der Bundeswehr-Standort Stetten im Kreis Sigmaringen stellt sich am 8. Juni vor. Es gibt Vorführungen, Waffenschauen - und Nachwuchswerbung. Tausende Besucher werden erwartet.

Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) ist der größte Bundeswehrstandort in Süddeutschland und beteiligt sich mit einem großen Programm am deutschlandweiten Tag der Bundeswehr.

Aufgaben der Bundeswehr

Mehr als tausend Soldaten und Soldatinnen sind laut Bundeswehr schon seit Monaten mit den Vorbereitungen beschäftigt und werden am Tag der Bundeswehr beteiligt sein. Am 8. Juni wollen sie Interessierten in der Alb-Kaserne zeigen, was die Bundeswehr kann und tut. Außerdem präsentiert sich die Deutsch-Französische Brigade. Die Verantwortlichen rechnen mit bis zu 20.000 Besuchern.

Die Bundeswehr stellt sich und ihre Arbeit in der Alb-Kaserne in Stetten am kalten Markt (Kreis Sigmaringen) vor. SWR

Waffen, Fahrzeuge, Flüge und Schalten

Die Bundeswehr zeigt unter anderem ihre Waffen und Fahrzeuge. Besucher können in manchen von ihnen auch mitfahren. Es gibt Rundfahrten über den Truppenübungsplatz, der Eurofighter und andere Flugzeuge werden über das Gelände fliegen. Auch ein Aufklärungsflug mit einer Drohne ist geplant. Eine Rede des Verteidigungsministers wird übertragen und die Bundeswehr will live ins KFOR-Einsatzgebiet im Kosovo schalten.

Wir sind vorrangig fürs Kämpfen da. Das ist nicht unser Hobby, aber es ist unsere Aufgabe und das zeigen wir auch.

Werbung um Nachwuchs

Wichtig für die Bundeswehr ist auch die Werbung um Nachwuchs. Beim Tag der Bundeswehr stellt sie laut Oberst i.G. Jörg Johannes Hoogeveen verschiedene Berufe vor.

Bundeswehr ist in der Region verwurzelt

Bei einem Gespräch in Stetten am kalten Markt betonten Vertreter der Bundeswehr, dass diese in der Region stark verwurzelt sei. Am Tag der Bundeswehr werden deshalb auch örtliche Musikkapellen und Vereine auftreten. Patenstädte und -gemeinden wie Inzigkofen oder Krauchenwies (Kreis Sigmaringen), Zwiefalten (Kreis Reutlingen) oder Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) stellen sich deshalb am 8. Juni ebenfalls vor. Auch die Polizei, das Technische Hilfswerk und verschiedene Hilfsorganisationen und Vereine sind dabei - mehr als 60 Stationen und Aussteller wollen die Besucher informieren und unterhalten.

Die LINKE Baden-Württemberg, verschiedene Friedensbewegungen und Vereine haben indessen zu Protest gegen den Tag der Bundeswehr aufgerufen.