Im August hat die Gemeinde Krauchenwies mit einer Bundeswehreinheit in Stetten am kalten Markt eine Patenschaft geschlossen. Am Donnerstag kommt es bei einem Übergabeappell zu einer ersten offiziellen Begegnung.

In Krauchenwies im Kreis Sigmaringen findet am Donnerstag ein feierlicher Übergabeappell der Bundeswehr statt. Die 2. Batterie des Artilleriebataillons 295 aus Stetten (Kreis Sigmaringen) bekommt einen neuen Chef. Ein Major übergibt das Kommando an seinen Nachfolger, einen Hauptmann. Im August hatte die Gemeinde Krauchenwies mit dieser Bundeswehreinheit in Stetten a.k.M. eine Patenschaft geschlossen. Bürgermeister freut sich auf Austausch zwischen Bundeswehr und Gemeinde Zu dem feierlichen Übergabeappell, wie das Zeremoniell offiziell heißt, werden 130 Soldatinnen und Soldaten der 2. Batterie und Abordnungen weiterer Einheiten aus Stetten in Krauchenwies aufmarschieren. Im Rahmen des Appells wird auch der Bürgermeister von Krauchenwies, Manuel Kern (parteilos), eine Ansprache halten. Kern ist erst knappe vier Wochen im Amt und hofft auf eine lebendige Verbindung zwischen der Gemeinde und den Soldaten. Die Bundeswehr sei ein Pfeiler der Demokratie, sagte Kern. Bürger und Bürgerinnen in Krauchenwies willkommen Die Bürgerinnen und Bürger sind zum Übergabeappell um 17 Uhr eingeladen. Seit Donnerstagmittag zeigen die Soldaten in Krauchenwies ihre militärische Ausrüstung und Geräte, darunter Panzer und Mannschaftstransporter.