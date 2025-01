per Mail teilen

Stundenlang war die B27 bei Ofterdingen am Mittwochmorgen gesperrt. Im stockenden Verkehr war es gleich zu mehreren Unfällen gekommen.

Drei Unfälle mit fünf Verletzten waren der Grund für eine stundenlange Sperrung der B27 kurz vor Ofterdingen (Kreis Tübingen). Das hat die Polizei mitgeteilt. Drei Menschen sind dabei schwer verletzt worden.

Drei Unfälle innerhalb weniger Minuten

Um kurz nach neun Uhr wollte ein Autofahrer im stockenden Verkehr die Spur wechseln und übersah dabei ein Auto, das in der gleichen Richtung unterwegs war - es kam zum ersten Zusammenstoß. Die beiden Autofahrer und eine Beifahrerin blieben unverletzt.

Zwei Minuten später, so die Polizei, hat es im Stau einen Auffahrunfall gegeben. Durch die Kollision wurden zwei Personen leicht verletzt. Unmittelbar darauf folgte der dritte und schwerste Unfall: Der Fahrer eines Lastwagens wollte offenbar verhindern, auf ein anderes Auto aufzufahren und lenkte auf die Gegenfahrbahn. Dabei krachte er in ein Auto, das in Richtung Balingen unterwegs war.

Rund 70.000 Euro Schaden

Sowohl der Fahrer des Lastwagens als auch die Fahrerin des Autos und ihre siebenjährige Mitfahrerin verletzten sich schwer. Die B27 bei Ofterdingen war zunächst voll gesperrt, später war sie in Richtung Tübingen wieder befahrbar. Um die Mittagszeit war die Strecke wieder freigegeben. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 66.000 Euro ein.