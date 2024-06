Das Wilhelmsstift in Tübingen und die neue Ortsmitte von Walddorfhäslach sind unter den Preisträgern des Staatspreises Baukultur. Beide erhielten jeweils eine Anerkennung.

Das Tübinger Wilhelmsstift wurde in der Kategorie "Bauen für Bildung und Forschung" berücksichtigt. Walddorfhäslach (Kreis Reutlingen) in der Kategorie "Städtebau und Stadtentwicklung". Beide wurden mit einer sogenannten Anerkennung ausgezeichnet. In neun verschiedenen Kategorien werden jeweils ein Staatspreis verliehen und zwei Anerkennungen ausgesprochen. Erstmalig gibt es in diesem Jahr auch einen Zuschauerpreis.

Lob für lebendige Ortsmitte

Vergeben wurde der Preis am Dienstagnachmittag in Stuttgart. Mit der diesjährigen Auszeichnung wolle man ein Zeichen für eine neue Umbaukultur setzen, so das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen. Das scheint in Walddorfhäslach gelungen zu sein. Die neuen öffentlichen Nutzungen in den denkmalgeschützten Gebäuden belebe die neue Mitte, so die Jury über den Ortskern von Walddorfhäslach.

Die neue Ortsmitte von Walddorfhäslach - für die Jury des Staatspreises ein beispielhafter Ortskern. Pressestelle Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Stefan Hohloch

Gelungene Sanierung im Wilhelmsstift

Auch das historische Tübinger Wilhelmsstift wird gelobt. Die Sanierung des Ostflügels zeige, wie die unterschiedlichen Bauzeiten in Kombination mit neuen Elementen ein stimmiges Ensemble bilden können, erklärte die Jury ihre besondere Würdigung. Im Wilhelmsstift leben katholische Theologiestudenten der Diözese Rottenburg-Stuttgart, außerdem gibt es Seminarräume und eine Bibliothek.

der Innenhof des Wilhelmsstifts in Tübingen: Alt und Neu erfoglreich kombiniert Pressestelle Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Stefan Hohloch

Staatspreis Baukultur ist begehrt

Der Staatspreis Baukultur ist die höchste Auszeichnung des Landes für beispielhaftes Planen und Bauen. Nach 2016 und 2020 wurde er nun zum dritten Mal vergeben. Insgesamt 235 Objekte hatten sich um die Auszeichnung beworben - mehr als jemals zuvor. Preisgelder gibt es nicht.